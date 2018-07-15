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Турция ожидает продвижения в переговорах с США по выдаче Гюлена в ближайшее время
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Турция ожидает продвижения в переговорах с США по выдаче Гюлена в ближайшее время 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Анкара рассчитывает на продвижение в переговорах с Вашингтоном о выдаче Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Об этом в воскресенье заявил ТАСС посол Турции Хюсейин Дириоз.
"Уже долгое время Турция добивается выдачи Гюлена. Переговоры продолжаются. Анкара ожидает продвижение в переговорах в ближайшее время", — сказал он.
Посол также напомнил о встрече американо-турецкой рабочей группы, которая состоялась 13 июля в Анкаре, где представители министерств внутренних дел, юстиций и иностранных дел обсудили выдачу исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и борьбу с ассоциированной с ним организацией ФЕТО.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняли попытку госпереворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ФЕТО.
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