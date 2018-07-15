Палагин: У нас интересная работа. Никогда не знаем, что будет завтра

На днях корреспондент ИА «Уральский меридиан» побывала в гостях в Представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа Санкт-Петербурге , чтобы узнать: зачем департаменту международных и внешних связей ЯНАО нужны филиалы в других регионах?

Александр Палагин — руководитель ямальского представительства в Санкт-Петербурге любезно согласился рассказать о работе учреждения, в котором трудится, и о предназначении других представительств Ямала.

Ямальское представительство это своего рода филиал «Департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО». Многие ямальцы, когда слышат про наши представительства, задаются вопросом, а зачем они вообще нужны, если всё равно все решения принимаются в окружном центре?

Тюмень и Все представительства — часть территориального «Департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО», мы просто их территориальный округ, мы его частица. Поэтому, когда мы рассказываем о больших и великих делах департамента, там есть частичка нашей работы. Представительств не так много, их всего лишь 5. Это Москва , Санкт-Петербург, Екатеринбург Курган . Каждое из них занимается своим направлением.

Если мы говорим о Москве, то это взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и всё, что касается взаимодействия нашего округа непосредственно с правительством Российской Федерации . У него даже в названии сказано при правительстве Российской Федерации.

У представительства в Екатеринбурге тоже свой круг задач это всё, что связано с Уральским федеральным округом. Тюменское представительство взаимодействует с правительством Тюменской области . Ямал с одной стороны самостоятельный регион, а с другой стороны является сложносоставной частью Тюменской области.

У представительства в Санкт-Петербурге немножко более гуманитарная миссия. Мы курируем много гуманитарных проектов, которые осуществляются в нашем округе. Кроме того, мы помогаем ямальцам, которые переехали в Санкт-Петербург решать вопросы, связанные с взаимодействием с властями, государственными учреждениями, больницами, учебными заведениями и общественными организациями. Мы сотрудничаем с крупными нефтегазовыми компаниями, главные офисы которых находятся в Санкт-Петербурге.

Мы некий мостик между людьми, округом и государством. Трудимся на благо людей. Но на этом наша работа не заканчивается.

На мой взгляд, круг обязанностей у вас итак довольно широкий. В чём ещё заключается ваша работа и ваших сотрудников?

Помимо технических вопросов мы вынуждены вникать буквально во все ситуации, связанные с нашим округом. У нас нет чётко распределённых обязанностей, как в других организациях. Ямальское представительство это всего 6 человек. Это только так кажется, что представительство — это много.

На самом деле мы здесь все многостаночники и у нас нет такого, чтобы кто-то специализировался на определённой отрасли. Нет сотрудников, которые были бы ответственны только за культурные или промышленные мероприятия. Все курируют сразу и культурные мероприятия, научные, промышленные и вообще всё. Например, как сегодня утром проводили мотопробег, днём встреча по подготовке конференции научного сообщества Ямала и Санкт-Петербурга. Когда меня спрашивают о работе, я всегда говорю, что у меня самая интересная работа. Никогда не знаешь, что будет завтра.

В Санкт-Петербурге учится множество ямальских студентов. Есть даже специализированный институт при университете имени Герцена. Какую работу представительство проводит с молодёжью?

Большая часть нашей деятельности — это работа со студентами. Ведь на территории Ямала нет ни одного стационарного ВУЗа. Только филиалы московских, уральских и тюменских университетов. Поэтому большинство ямальских выпускников едут учиться в университеты Москвы, Тюмени и Санкт-Петербурга, конечно. Более 2, 5 тыс. ямальских студентов учатся на разных курсах и факультетах в порядка 80 петербургских ВУЗах.

Мы работаем с этими студентами. Помогаем им в адаптации, решении сложных жизненных ситуаций. Мы не занимаемся размещением студентов и переводом из университета в университет, но наши сотрудники могут помочь советом или выступить посредниками в таких переговорах. Но основная наша деятельность направлена на помощь в адаптации студентов из маленьких населённых пунктов, чтобы у них не произошёл шок большого города. Также предоставляем информацию о востребованных специальностях на территории округа, целевом наборе в университетах и советуем всем студентам при выборе специальности думать о том, где они потом смогут работать, в какой профессии.

Кроме того, организуем гастроли по городам Ямала для работников приёмных комиссий авторитетных ВУЗов Санкт-Петербурга, чтобы родители на месте могли задать вопросы, которые довольно сложно задать по телефону.

Частичка Ямала на петербургской земле Фото: Надежда Адаманцева © ИА «Уральский меридиан»

Многие ямальцы приезжают в Санкт-Петербург на лечение. Обычно речь о серьёзных заболеваниях, с которыми не могут справиться местные врачи. Какую работу в этом направлении ведёт представительство?

Естественно, мы содействуем ямальцам, которых округ направляет в Санкт-Петербург для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Мы встречаем, провожаем, организовываем гостиницу и транспортное сопровождение родителям тяжелобольных детей.

Многие больницы не могут обеспечить пребывание детей вместе с родителями, даже если речь об особенном ребёнке, который без помощи мамы не справится. Все, что могут предложить медицинские учреждения, это ночёвку на стуле рядом с кроватью ребёнка или в коридоре.

Поэтому, когда такая ситуация возникает, мы берёмся за дело. Помогаем в поисках временного жилья и договариваемся о машине, которая будет возить родителей к ребёнку и обратно в гостиницу.

Иногда возникают ситуации, когда приходится договариваться о том, чтобы пациентов с Ямала подвинули в очереди на лечение. Буквально месяц назад занимался таким случаем. Была очень серьёзная ситуация. Всё было решено, никаких проблем, но критичность ситуации была в том, что девушку принимали 26 мая, а нам нужно было сразу после майских праздников. Вот ездили, уговаривали и договорились. В результате девушку приняли не 26 мая, а 15.

Сейчас на Ямале тема номер один это вторая волна освоения Арктики. Всё внимание общественности приковано к строительству «Северного широтного хода» и развитию судоходства в Арктике. Санкт-Петербург, как морская столица России не мог оказаться в стороне. Какую работу в этом направление проводит представительство совместно с правительством Санкт-Петербурга

Как морская столица России Петербург старается координировать процесс освоения Арктики. Правительство Санкт-Петербурга старается держать руку на пульсе арктической повестки и следить за изменениями в этой сфере. Но проблемы, которые обсуждаются в Санкт-Петербурге, остаются актуальны для Ямала.

Ямал в этом вопросе далеко ушёл вперёд. Если сейчас все обсуждают перспективы строительства портов в северных морях, то у нас порт «Сабетта» уже построен и функционирует. «Ямал СПГ» первый в декабре 2017 года запущен. Сейчас уже идёт речь о «Ямал СПГ — 2».

Получается 10— летний план, который был намечен Дмитрием Николаевичем (Кобылкиным прим. авт.), в 2010 году фактически, но с небольшими задержками в полгода, в год, выполнен и это всё уже можно на Ямале увидеть. Это Новопортовский причал, когда мы безпричальной стенкой осуществляем перевалку грузов. Сабетта, Бованенковское месторождение — это всё уже функционирует.

Поэтому, когда Петербург сказал, что мы попытаемся координировать развитие Арктики, мы сказали, что конечно можно. Но мы (ЯНАО) убежали далеко уже вперёд. Мы согласились с тем, что они хотят сейчас сосредоточиться на подготовке кадров в тех сферах, с которыми у нас действительно проблемы.

Мы от помощи никогда не отказываемся. Комитет по делам Арктики в Санкт-Петербурге создан и начал функционировать буквально 2 — 3 месяца в году. Ничего не могу сказать, как это всё в дальнейшем будет. Готов встретиться с вами через год в это же время, и подвести итоги. Если все эти действия будут на благо наших субъектов, мы (представительство) поможем максимально.

Сложно поверить, что в этом особняке трудиться только 6 человек. Фото: Надежда Адаманцева © ИА «Уральский меридиан»