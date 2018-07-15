Армия Израиля мобилизовала резервистов для ПВО 

Израильская армия проводит мобилизацию резервистов для нужд сил противовоздушной обороны, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Армия Израиля наращивает присутствие средств ПВО в густонаселенном центре страны и ее южных районах, которые граничат с сектором Газа, передает РИА «Новости».
В сообщении пресс-службы говорится, что также проведен призыв ограниченного числа военнослужащих-резервистов для усиления войск противовоздушной обороны.
Усиление ПВО произошло после того, как палестинские боевики выпустили порядка 200 ракет и мин по югу Израиля, а израильская авиация разбомбила десятки целей на территории анклава. Сообщалось, что в результате авианалетов израильской армии на сектор Газа погибли двое палестинцев, еще 14 получили ранения.