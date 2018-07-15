Армия Израиля мобилизовала резервистов для ПВО

Израильская армия проводит мобилизацию резервистов для нужд сил противовоздушной обороны, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Армия Израиля наращивает присутствие средств ПВО в густонаселенном центре страны и ее южных районах, которые граничат с сектором Газа, передает РИА «Новости»

В сообщении пресс-службы говорится, что также проведен призыв ограниченного числа военнослужащих-резервистов для усиления войск противовоздушной обороны.