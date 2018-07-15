Народный календарь. 16 июля. Гроза — к длительному ненастью

Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому 16 июля люди старались не приниматься за новые дела и проявляли во всем повышенную осторожность.

16 июля в России вспоминают святых мучеников Мокия и Марка, которые жили во время правления римского императора Максимиана Геркулия. В период устроенных им гонений на христиан Мокия и Марка схватили язычники и пытались обратить в свою веру. За их стойкость и нежелание поклонятся идолам Мокия и Марка казнили, обезглавив мечом.

На Мокия у крестьян было принято собирать мак, поэтому праздник также называли Маков день.

В этот день еще продолжался сенокос, однако с этим делом нужно было поспешить: если начнется период дождей, то запасти достаточно урожая на зиму не выйдет. Кстати, грозы — частый спутник этого дня. Среди наших предков даже ходили поговорки «Мокий землю мочит, а Марк на стогу стоит» и «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает».

У праздника есть еще одно название — Стожары, именно так на Руси называли скопление Плеяды в созвездии Тельца, которое хорошо видно на небе в это время года. Его появление в этот день сулит удачу. А вот если скоплений на небосводе не видно — охота будет неудачной.

Если в этот день постоянно слышны раскаты грома во время грозы, то ожидай длительного ненастья.

А вот если мошки и комары вьются кругами — в ближайшую неделю будет хорошая погода.

Именинники: Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Иван, Константин, Михаил, Филипп.