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Культурный обмен между регионами продолжает набирать обороты
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Культурный обмен между регионами продолжает набирать обороты 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
15 июля завершились Дни Москвы в Калужской области.
Официальная делегация правительства Москвы прибыла в Калугу. На площади Победы возложили венок и цветы к Вечному огню Славы — так руководители области и города вместе с московскими гостями почтили память защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.
— У нас добрые и деловые отношения с коллегами из Калужской области, — сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы Виталий Сучков. — Между Москвой и Калужской область давно налажено хорошее сотрудничество. И с 2010 по 2016 год товарооборот между двумя регионами центральной России вырос на 30,5 миллиарда рублей.
В селе Дворцы состоялась масштабная реконструкция битвы на реке Угре, в которой приняли участие 300 экспертов-историков со всей страны. Они восстановили хронологию знаменательного события. В инсценировке использовалось 600 лошадей.
— Мы посчитали вполне уместным, что в центре Дней Москвы в Калужской области будет именно это мероприятие, — рассказал министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин. — Дело в том, что Москва стала столицей великого многонационального государства именно благодаря победе на Угре. Московское княжество вышло из вассальной зависимости от Большой Орды.
Поэтому регионы будут развивать туристическое направление.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Казакова, начальник управления печати правительства Москвы:
— Дни Москвы в регионах и ответные Дни регионов в столице — это комплекс мероприятий, способствующих укреплению межрегионального сотрудничества. Стороны активно обмениваются опытом в деловой и культурной сферах, заключают взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве. В рамках празднования Дней Москвы в Калужской области также проходила обширная праздничная и деловая программа. Столичная делегация посетила передовые калужские предприятия, добившиеся больших показателей, чья продукция ныне поставляется в столицу. Также были организованы круг лые столы на разные темы и экскурсии по музеям и паркам.
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