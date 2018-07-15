Культурный обмен между регионами продолжает набирать обороты

Официальная делегация правительства Москвы прибыла в Калугу . На площади Победы возложили венок и цветы к Вечному огню Славы — так руководители области и города вместе с московскими гостями почтили память защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

— У нас добрые и деловые отношения с коллегами из Калужской области, — сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы Виталий Сучков . — Между Москвой и Калужской область давно налажено хорошее сотрудничество. И с 2010 по 2016 год товарооборот между двумя регионами центральной России вырос на 30,5 миллиарда рублей.

В селе Дворцы состоялась масштабная реконструкция битвы на реке Угре, в которой приняли участие 300 экспертов-историков со всей страны. Они восстановили хронологию знаменательного события. В инсценировке использовалось 600 лошадей.

— Мы посчитали вполне уместным, что в центре Дней Москвы в Калужской области будет именно это мероприятие, — рассказал министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин . — Дело в том, что Москва стала столицей великого многонационального государства именно благодаря победе на Угре. Московское княжество вышло из вассальной зависимости от Большой Орды.

Поэтому регионы будут развивать туристическое направление.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Дни Москвы в регионах и ответные Дни регионов в столице — это комплекс мероприятий, способствующих укреплению межрегионального сотрудничества. Стороны активно обмениваются опытом в деловой и культурной сферах, заключают взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве. В рамках празднования Дней Москвы в Калужской области также проходила обширная праздничная и деловая программа. Столичная делегация посетила передовые калужские предприятия, добившиеся больших показателей, чья продукция ныне поставляется в столицу. Также были организованы круг лые столы на разные темы и экскурсии по музеям и паркам.