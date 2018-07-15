Что можно было купить на среднюю зарплату в царской России

Наша страна переживала разные периоды. Войны, кризисы, неурожаи значительно снижали уровень жизни людей. Впрочем, быть сытым, одетым и способным немного сэкономить для многих из нас — уже достаток.

Очень непросто определить уровень жизни населения России до отмены крепостного права, так как сословные люди и основная масса населения сосуществовали в разных измерениях. Более того, в стране, где к середине XIX столетия насчитывалось свыше 34% крепостных крестьян, по существу, не было прослойки среднего класса.

Тем не менее по беспристрастным отзывам иностранцев можно узнать, когда простой русский народ жил в достатке. Например, хорват Юрий Крижанич (1618-1683 гг.), описывая Россию времен Алексея Михайловича, отмечал большее богатство и более высокий уровень жизни населения Московской Руси XVII века в сравнении с ее ближайшими соседями — литовцами, поляками и шведами.

Крижанич признавал, что в Испании Италии , Франции и Англии высшие классы по богатству превосходили российскую элиту, однако крестьяне и горожане «живут на Руси намного лучше и удобнее, нежели в тех пребогатых странах». С его слов, даже русские крестьяне и холопы носили рубахи, украшенные золотом и жемчугом, а ели они ржаной хлеб, рыбу и мясо.

После петровских реформ жизнь простого населения стала хуже, однако, по отзывам современников, уровень жизни россиян все равно был выше, чем во многих странах Западной Европы. Проехавший в 1780-х годах через всю Сибирь французский путешественник Жильбер Ром писал, что сибирский крестьянин жил лучше своего французского собрата. И он не преувеличивал.

Во время заграничных походов русской армии в 1813-1814 годах наши офицеры были удивлены нищетой французского крестьянства по сравнению с русским. Хорошо знавший русскую деревню Пушкин писал: «Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак бедности».

А вот свидетельство о России капитана английского флота Джона Кокрейна, где он побывал в 1824 году: «Положение здешнего крестьянства куда лучше состояния этого класса в Ирландии ». Англичанин отмечал изобилие продуктов, которые «хороши и дешевы», а также «огромные стада» в обычных деревнях.

Рубеж XIX и XX столетий был отмечен в России промышленным бумом, но, тем не менее, страна все равно к тому времени заметно отставала от развитых стран Запада. «Если сравнивать потребление у нас и в Европе, то средний размер его на душу составит в России четвертую или пятую часть того, что в других странах признается необходимым для обычного существования», — писал в 1899 году министр финансов России Сергей Витте.

А вот один из идеологов Перестройки, академик РАН Александр Яковлев , был иного мнения о том периоде: «Господи! Какое же это было время! Россия развивалась невиданными темпами. Впервые за всю свою тысячелетнюю историю быстро становилась процветающей страной. Везде и всюду открывались школы. Страна была завалена продуктами питания, товарами потребления».

Если быть объективным, то высокий стандарт жизни отмечался только у российской элиты — во многом за счет ущемления интересов трудового населения, а также у зажиточного городского класса (10-15% всего населения), который хорошо питался, одевался, пользовался всеми услугами и проживал в домах европейского уровня.

Средний уровень зарплаты в России на начало XX века, по данным Вашингтонского бюро труда, колебался от 10 до 25 рублей в месяц. Для сравнения: в США средняя ежемесячная зарплата достигала 71 рубля. Американские данные лишь отчасти верны. Действительно, российские рабочие получали от 20 до 30 рублей в месяц, прислуга — от 5 до 10 рублей. Однако были и более высокооплачиваемые категории населения.

Так, профессиональные токари, слесари, бригадиры получали от 50 до 80 рублей в месяц, учителя старших классов в гимназиях — от 80 до 100 рублей, начальники почтовых, железнодорожных, пароходных станций имели месячные оклады от 150 до 300 рублей. Доходы депутатов Государственной Думы составляли около 350 рублей, а высших чиновников — боле 1000 рублей в месяц.

Теперь о ценах. Чтобы снимать в центре Москвы меблированную квартиру со свежим ремонтом, нужно было ежемесячно отдавать порядка 100-150 рублей, коморка на окраине города обходилась значительно дешевле — около 5-7 рублей.

Батон черного хлеба весом в 400 грамм стоил 3 копейки, килограмм простых макарон — 20 копеек, литр молока — 14 копеек, килограмм говядины — 45 копеек. Желающие купить костюм раскошеливались на 8 рублей, рояль стоил 200 рублей, автомобиль без дополнительной оснастки — 2000 рублей.