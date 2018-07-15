Татарстанские орнитологи будут охранять орлана-белохвоста за пределами заповедника

Сотрудники Волжско-Камского заповедника вместе с орнитологом национального парка «Нижняя Кама» Ринуром Бекмансуровым окольцевали птенцов орлана-белохвоста, прикрепив птицам радиопередатчики, сообщила пресс-служба заповедника. Подчеркивается, что жизни орланов маяк никоим образом не помешает. Передатчики выбирали с учетом взросления птенцов. Окольцевать удалось троих птенцов, еще двое пока подождут — слишком малы. Для размещения передатчика им должно было исполниться не менее 60 дней. С помощью радиопередатчиков сотрудники заповедника смогут отследить маршрут орланов, зафиксировать места их зимовок. Полученная информация позволит системно подойти к охране вида за пределами районов гнездования, отмечено в сообщении. С птенцами работали в рамках проекта «Неизвестные соседи — орлан-белохвост на связи», проводимого на средства благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».