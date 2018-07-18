В яхт-клубе на западе Москвы во время соревнований перевернулись три яхты

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Спасатели помогли пяти участникам соревнований в яхт-клубе на западе Москвы, чьи яхты перевернулись из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На западе Москвы в Бухте Живописная сегодня проходят соревнования яхт-клуба «Soho Country Club». Днем поднялся сильный ветер, и три яхты участников соревнований перевернулись. Спасатели поспешили на помощь, спасли двух человек и троим оказали помощь", — сказал собеседник агентства.

Спасатели доставили пятерых участников соревнований — троих мужчин и двух женщин — на берег. Также они помогли отбуксировать яхты к берегу и передали их организаторам соревнований.