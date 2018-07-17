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Столичные спасатели вытащили троих тонущих молодых людей из воды на северо-западе Москвы
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Столичные спасатели вытащили троих тонущих молодых людей из воды на северо-западе Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Сегодня около 20:00 спасатели поисково-спасательной станции «Строгино» вытащили из воды троих молодых людей. Происшествие произошло в 900 м от станции Московской городской поисково-спасательной службы и в 30 м от берега. Молодой человек начал тонуть, когда обессилел при купании. Двое его друзей поспешили ему на помощь, но при попытке доставить друга на берег не рассчитали силы. В итоге всем троим потребовалась помощь спасателей», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, при патрулировании зоны ответственности московские спасатели заметили молодых людей и поспешили к ним на помощь. Потерпевших подняли на борт катера, оказали первую помощь и доставили на ПСС «Строгино». Позднее выяснилось, что все трое находились в трезвом состоянии. Медицинская помощь им не потребовалась.
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