Из заксобрания Красноярского края уволят половину депутатов 

Слухи об увольнении половины краевого депутатского корпуса пошли по Красноярску после того, как стало известно: региональный парламент в первом чтении принял закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Красноярского края». Многие цитируют депутата от КПРФ Петра Медведева, который заявил, что парламент после принятия закона будет неработающим. Якобы новый документ радикально перекраивает структуру заксобрания — настолько, что работать будет просто некому. В самом прямом, количественном смысле.
Другие же говорят о том, что наверняка в новом законе есть подводные камни — не может быть, чтобы депутаты ухудшили условия деятельности для самих себя.
Комментарий: занимаемся организацией эффективной деятельности
Депутатов, конечно, никто не увольнял. Но, согласно положениям нового закона, на профессиональной (освобожденной) основе теперь в ЗС могут работать не более половины депутатов от общей их численности. Это более жесткое ограничение, чем было прежде. При этом вопрос, может ли конкретный депутат работать в парламенте профессионально (то есть за деньги, как на основном месте работы), рассматривается на заседании ЗС, и не факт, что такое решение обязательно будет принято. При этом есть определенные ограничения в зависимости от того, какую именно работу ведет депутат в заксобрании. А совмещать работу на освобожденной основе в ЗС с другой нельзя (исключение — научная, преподавательская, творческая деятельность). Вице-спикер ЗС Алексей Клешко так прокомментировал новый закон: «Мы занимаемся организацией эффективной деятельности законодательного собрания и описанием как прав, так и обязанностей депутата, приведением в соответствие с федеральными требованиями».
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости».