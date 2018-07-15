Из заксобрания Красноярского края уволят половину депутатов

Слухи об увольнении половины краевого депутатского корпуса пошли по Красноярску после того, как стало известно: региональный парламент в первом чтении принял закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Красноярского края». Многие цитируют депутата от КПРФ Петра Медведева , который заявил, что парламент после принятия закона будет неработающим. Якобы новый документ радикально перекраивает структуру заксобрания — настолько, что работать будет просто некому. В самом прямом, количественном смысле.

Другие же говорят о том, что наверняка в новом законе есть подводные камни — не может быть, чтобы депутаты ухудшили условия деятельности для самих себя.

Комментарий: занимаемся организацией эффективной деятельности