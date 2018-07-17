Затопленную Нулевую Продольную в Волгограде откроют завтра утром

Волгоградских водителей завтра утром пустят на расчищенную от песка и грязи Нулевую Продольную магистраль.

К завтрашнему утру коммунальщики окончательно расчистят рокадную магистраль

— Мы работаем в круглосуточном режиме. КАМАЗы собирают весь сползший на дорогу песок и грязь и увозят его на площадку «СтройТрансГаза» , — уточнил директор МБУ «Северное» Евгений Головко.

Склоны под стадионом не выдержали мощного ливня, который залил Волгоград в воскресенье. Тонны песка сползли на Нулевую Продольную, закрыв дорогу для водителей. Вечером к перекрытой магистрали стянули коммунальную технику — песчаные заносы в режиме нон-стоп разгребали 20 КАМАЗов и несколько погрузчиков.

Накануне волгоградские коммунальщики посетовали на непрекращающийся дождь, который осложнял их работу.

Директор строительства стадиона «Волгоград Арена» Сергей Ками решил, что с сильным ливнем не справилась лишь ливневая канализация на склонах, и пообещал засыпать огромные оползни к выходным. Сегодня утром волгоградцы назвали виновного в смыве Нулевой Продольной. Горожане уверены, что вода затопила насыпи из-за небольшого камня, закупорившего ливневку.