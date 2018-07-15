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Волгоградские коммунальщики готовятся всю ночь собирать грязь у стадиона
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Волгоградские коммунальщики готовятся всю ночь собирать грязь у стадиона 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Затопленную и занесенную грязью и песком Нулевую Продольную расчищает коммунальная техника. По словам директора МБУ «Северное», убрать все завалы рабочие смогут только к завтрашнему дню.
Долгожданный дождь смыл склоны рядом со стадионом
— Вода разнесла грязь от 7-й Гвардейской до стадиона, — поделился директор МБУ «Северное» Евгений Головко. — На Нулевой Продольной работают 4 погрузчика и около 20 КАМАЗов — сейчас стягиваем на место все больше и больше техники.
Главная задача коммунальщиков — как можно скорее расчистить рокадную магистраль, уточнил Евгений Головко.
— Будем работать всю ночь, — прокомментировал директор МБУ «Северное». — Убирать Нулевую Продольную придется не меньше суток — и это в лучшем случае. С местом вывоза этой грязи пока не определились.
Проливной дождь, обрушившийся на Волгоград сегодня днем, размыл песчаный склон под новым стадионом. Еще один огромный оползень появился рядом с «танцующим» мостом — земля и песок рухнули на проезжую часть, полностью парализовав движение по рокадной магистрали.
V1.ru ведет онлайн — трансляцию с большого городского потопа, который добрался до дорог, зашел в автобусы и остановил работу крупных торгово — развлекательных центров.
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