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Вода, уходи: смотрим фото затопленной и спасенной от тонн грязи Нулевой Продольной
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Вода, уходи: смотрим фото затопленной и спасенной от тонн грязи Нулевой Продольной 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Десятки КАМАЗов, тракторов и рабочих с лопатами расчистили Нулевую Продольную, которая едва не утонула в грязи и песке. Посмотрим, как изменилась рокадная магистраль после нескольких суток работы в режиме нон — стоп?
Вот так Нулевая Продольная выглядела после ливня. Запомнили?
После сильного ливня Нулевая Продольная вновь напомнила большую стройку — горы песка, разбросанного щебня — из общей картины выбивались лишь непомерно большие лужи. Не будем повторяться и рассказывать о масштабной уборке, которая не прекращалась ни днем, ни ночью. Предлагаем лишь полистать слайдер и сравнить фото затопленной и уже спасенной от большой воды дороги.
В воскресенье дорога напоминала море с вязкой грязью на дне  За этой разницей — два дня работы в круглосуточном режиме
А этот склон еще не готов к парадному выходу. Впрочем, засыпать его песком обещали уже к выходным
За несколько дней коммунальщики вывезли тонны песка и откачали тонны воды
А точно ли разница между фото всего два дня?
И пускай не самый показательный пример. Воды на проезжей части все же нет
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