Вода, уходи: смотрим фото затопленной и спасенной от тонн грязи Нулевой Продольной

Десятки КАМАЗов, тракторов и рабочих с лопатами расчистили Нулевую Продольную, которая едва не утонула в грязи и песке. Посмотрим, как изменилась рокадная магистраль после нескольких суток работы в режиме нон — стоп?

Вот так Нулевая Продольная выглядела после ливня. Запомнили?

После сильного ливня Нулевая Продольная вновь напомнила большую стройку — горы песка, разбросанного щебня — из общей картины выбивались лишь непомерно большие лужи. Не будем повторяться и рассказывать о масштабной уборке, которая не прекращалась ни днем, ни ночью. Предлагаем лишь полистать слайдер и сравнить фото затопленной и уже спасенной от большой воды дороги.

В воскресенье дорога напоминала море с вязкой грязью на дне За этой разницей — два дня работы в круглосуточном режиме

А этот склон еще не готов к парадному выходу. Впрочем, засыпать его песком обещали уже к выходным

За несколько дней коммунальщики вывезли тонны песка и откачали тонны воды

А точно ли разница между фото всего два дня?

И пускай не самый показательный пример. Воды на проезжей части все же нет