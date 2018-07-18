В Волгограде открыли для проезда большую часть Нулевой продольной

Волгограде с 6:00 часов открыта для проезда рокадная дорога на участке между улицами 7-я гвардейская и Крылова.

МУП «Северное» потребовалось двое суток, чтобы расчистить рокадную дорогу от оползня

Как рассказал V1.ru , директор МБУ «Северное» Евгений Головко дорогу успели отчистить от осыпавшего песка и грязи к сегодняшнему утру.

— Рокадную дорогу полностью расчистили. Она открыта для проезда автотранспорта с 6:00. — сообщил Евгений Головко. — Работы на Нулевой продольной ещё достаточно много. Она ещё не идеально чистая. Мы будем в ближайшие дни и дальше вычищать дорогу. Предстоит вымыть дорожное покрытие от оставшейся грязи. Наша задача привести её в порядок.

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Напротив места, где у подножия «Волгоград Арены» после воскресного ливня сошла земляная насыпь, проехать со стороны Краснооктябрьского района в сторону центра можно только по одной полосе.

— В верхней части Нулевой продольной в районе стадиона открыта для проезда только одна полоса, — говорит директор МБУ «Северное». — Она оставлена под спецтехнику для проведения восстановительных работ на склоне у подножия стадиона «Волгоград Арены». Расчисткой и работами на склоне мы не занимаемся, поэтому о сроках его восстановления сказать ничего не могу. А в остальной части автодороги всё открыто.

Днём 15 июля на Волгоград обрушился сильный ливень. В результате потопа пострадали склоны берегоукрепления напротив «Волгоград Арены» и «танцующего» моста. Вода просочилась и на новый стадион. От стихии пострадала работа общественного транспорта, были затоплены торговые центры и дороги. Новостной портал V1.ru собрал хронику событий большого потопа в отдельном материале.