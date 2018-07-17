Ещё
Глава МИД Австралии сообщил, что в стране надеются начать диалог с Россией о крушению MH17
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Австралии сообщил, что в стране надеются начать диалог с Россией о крушению MH17 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
СИДНЕЙ, 17 июля. /ТАСС/. Австралия вместе с Нидерландами надеются начать диалог с Россией об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing MH17 в июле 2014 года под Донецком. Об этом говорится в заявлении главы австралийского МИД Джули Бишоп, распространенного во вторник в связи с четвертой годовщиной трагедии.
"Мы надеемся, что посредством переговоров с Россией сумеем начать диалог об обстоятельствах, которые привели к трагической гибели невинных людей", — сообщила глава австралийского МИД, напомнив, что в конце мая нынешнего года ее страна и Нидерланды на основе представленных Совместной следственной группой (ССГ) данных продолжающегося расследования крушения MH17 «возложили ответственность на Россию за ее роль» в этом событии.
В свою очередь премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл сообщил в тот же день в интервью мельбурнской радиостанции 3AW, что не верит заявлениям Москвы о ее непричастности к крушению MH17. «Я, безусловно, не верю президенту Владимиру Путину, когда он заявляет, что не несет ответственности за крушение MH17, произошедшее ровно четыре года назад», — подчеркнул Тернбулл.
Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек, в том числе 38 австралийцев. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая 2018 года ее эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, могла быть завезена из России.
В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.
ТАСС: последние новости
Боксер Мэйуэзер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes Жители 75 регионов получили "дальневосточный гектар" в Приморье Около 3,5 тыс. человек прошли крестным ходом по пути царской семьи в Екатеринбурге
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США449
Названа главная проблема в отношениях РФ и США22
В России оценили неожиданное решение Франции170
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины132
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу27
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение