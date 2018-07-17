Глава МИД Австралии сообщил, что в стране надеются начать диалог с Россией о крушению MH17

"Мы надеемся, что посредством переговоров с Россией сумеем начать диалог об обстоятельствах, которые привели к трагической гибели невинных людей", — сообщила глава австралийского МИД, напомнив, что в конце мая нынешнего года ее страна и Нидерланды на основе представленных Совместной следственной группой (ССГ) данных продолжающегося расследования крушения MH17 «возложили ответственность на Россию за ее роль» в этом событии.

В свою очередь премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл сообщил в тот же день в интервью мельбурнской радиостанции 3AW, что не верит заявлениям Москвы о ее непричастности к крушению MH17. «Я, безусловно, не верю президенту Владимиру Путину , когда он заявляет, что не несет ответственности за крушение MH17, произошедшее ровно четыре года назад», — подчеркнул Тернбулл.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама Куала-Лумпур , разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек, в том числе 38 австралийцев. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии Малайзии , Нидерландов и Украины . 24 мая 2018 года ее эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, могла быть завезена из России.