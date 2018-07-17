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Британский МИД полагает, что Россия должна признать ответственность за крушение Boeing
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Британский МИД полагает, что Россия должна признать ответственность за крушение Boeing 

ТАСС 1 час назад
Фото: Знаменитости
ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Новый глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант полагает, что Россия должна признать ответственность за крушение малайзийского Boeing (рейс MH17) в июле 2014 года на востоке Украины. Об этом говорится в его заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Форин-офиса по случаю четвертой годовщины трагедии.
"Соединенное Королевство полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призыве к РФ признать ответственность государства и сотрудничать с ними в их усилиях по обеспечению правосудия в отношении жертв этой трагедии. Великобритания будет продолжать полностью поддерживать работу Совместной следственной группы и призывает РФ в полной мере сотрудничать со следствием и оказывать любую помощь, которую оно запросит в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", — добавил он.
Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 298 человек. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая 2018 года ее эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России.
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