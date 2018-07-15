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«Приведите все в порядок»: ростовчанка потребовала включить фонтаны в парке Горького
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«Приведите все в порядок»: ростовчанка потребовала включить фонтаны в парке Горького 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Сейчас в парке работает только один фонтан
Жительница Ростова Ирина Мусиенко через популярный сервис петиций обратилась к городской администрации. Женщина просит чиновников обратить внимание на парк Горького.
По мнению дончанки, власти совсем забыли о некогда самом популярном парке города. Ирина просит, как минимум, включить фонтаны, что, по ее мнению, позволит привлечь в парк посетителей.
— Центральный, старинный парк. Ни один фонтан не работает, кроме частного в кафе «Фонтан». Безобразие. На улице жара, почему бы не сделать так, чтобы они работали? В парк «Левобережный» вложили много денег, а самый лучший, красивый и центральный парк заброшен, — возмущается ростовчанка.
Ирина обращает внимание властей на засохшие молодые деревья, которые в течение долгого времени никто не поливал. Также ростовчанку возмутили многочисленные ларьки. По ее мнению, не они, а общая благоустроенность парка способна привлечь в него горожан для отдыха.
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