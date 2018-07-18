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Парк Горького в честь 90-летнего юбилея запустил акцию в соцсетях
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Парк Горького в честь 90-летнего юбилея запустил акцию в соцсетях 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает портал столичного правительства, пользователям соцсетей предлагают выкладывать фотографии парка разных лет и добавить специальный хештег #90историйпаркагорького. По итогам акции, которые подведут 12 августа, планируется выбрать 90 лучших снимков и историй, которые станут основой для юбилейного набора открыток. В самом парке круглую дату будут отмечать с 25 августа по 2 сентября. На девяти парковых площадках проведут мероприятия, посвященные теме дня: музыке, спорту, театру, благотворительности, танцам, детям, знаниям, отдыху и искусству. Завершится фестиваль большим концертом.
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