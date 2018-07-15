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Какие шансы были у СССР победить НАТО в случае войны
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Какие шансы были у СССР победить НАТО в случае войны 

Русская семерка 38 минут назад
Фото: Русская семерка
Эта статья основана на разведданных ЦРУ, докладных записках штабов и материалах военных архивов. Все цифры достоверны. Под вопросом только победа той или иной стороны в гипотетической войне 1980 года. В ней Америка сделала ставку на высокие технологии в вооружении, так как численный перевес по количеству солдат и техники был на стороне Советского Союза.
Америка встает под ружье
Главная сила НАТО — Соединенные Штаты. В 1980-х годах противостояние стран капиталистического и социалистического лагерей обострилось из-за тайного распоряжения американского президента Джона Картера о вступлении в продолжительные военные конфликты с Советским Союзом. Затем последовали ограничения на квоты по зерну, бойкот Олимпиады-80 в Москве (62 страны отказались от участия в Играх). В своем знаменитом выступлении по телевидению Картер призвал все страны выступить против СССР, вторгшегося в мирный Афганистан. Издается директива №59 о применении ядерного оружия в ходе боевых действий. Прекращены все важные переговоры. В США началась подготовка к мобилизации, допризывников обязали пройти регистрацию. Принимается новая военная стратегия.
Наша армия превосходит числом
Численность военнослужащих Советской армии перевалила за пять миллионов. Количество солдат НАТО — 4 миллиона 700 тысяч. У СССР на тот момент было вдвое больше дивизий по сравнению с противником. Причем армия стран-членов Варшавского договора наполовину состояла из солдат Советской армии. В армии НАТО положение было хуже: только четверть военнослужащих имела американское гражданство.
Соотношение танков 2:1  Танковая группа Советов насчитывала 60 000 танков и бронемашин — почти вдвое больше, чем у стран НАТО. Это вызывало большую тревогу в американских штабах. Аналитики отмечали, что необходимо активизировать научно-технические разработки по созданию танков принципиально нового класса.
В то же время артиллерия НАТО опережала противника по качеству боеприпасов и тактике стрельбы.
Советам помогала география
Географическая близость стран Варшавского договора к СССР — одна из сильных сторон в предполагаемой войне. Их же главного противника — США — от союзников отделяет Атлантический океан.
Командный центр на самолете
У НАТО тоже есть свои большие плюсы: высокоточное оружие, современные самолеты, а Германия, например, готова объявить всеобщую мобилизацию. Но имеются и минусы — неудачное расположение линий связи, они очень уязвимы, от южных союзников порядка не дождешься. Командные центры ненадежны, за исключением Пентагона и запасного командного центра около Голубых гор. Американцы, конечно, придумали переносить свои командные пункты на специальные самолеты типа ЕС-135. Но ведь самолет может быть в любой момент сбит.
В вооружении не было единой стандартизации. Хорошо, что договорились о выпуске в Бельгии нового стандартного патрона для штурмового оружия войск НАТО. Радиус поражения — 200-250 метров.
Определены объекты первого удара воздушной операции
Советские штабы сделали ставку на неожиданность и сокрушительные удары самолетами, которые должны были идти тремя волнами. По плану бомбардировщики средней дальности в первые минуты войны уничтожали ядерные хранилища, командные и управляющие центры по всей глубине театра военных действий. Основная задача — расчистка коридоров для других самолетов, которые нанесут удары по первому оборонительному эшелону стран НАТО на территории Федеративной Республики Германия, Франции, Бельгии.
НАТО в свою очередь собиралась ударить по второму эшелону советской обороны.
Первым делом, первым делом — самолеты
Советским самолетам противостоят американские истребители F-4, которых в 1980-х годах стали заменять истребители F-15 и A-10. В войска НАТО на замену самолетов F-4 и F-104 поступают штурмовые F-16 и многоцелевые авиамашины.
Советские летчики оказывают достойное сопротивление на новейших МиГ-23, Су-17. Советские ракетоносцы Ту-160 превосходят бомбардировщики противника В-1В. Дальняя стратегическая авиация также в действии.
Война в океане
В Атлантике семь воздушно-десантных дивизий СССР на самолетах Ан-22, Ан-12, Ил-76 захватывают турецкий пролив в районе Балкан и высаживают десант. Авиация оказывает поддержку в борьбе с французским флотом, который стал одним из основных противников в районе Средиземноморья. На кораблях НАТО были установлены новые образцы противокорабельных ракет, зато советские моряки имели новые корабли, оснащенные современными приборами для борьбы с подводными лодками.
Червоточина внутри армии
В армии стран НАТО были нередки случаи изнасилования и самоубийств. Это вызывало беспокойство командования. Количество таких инцидентов увеличивалось с каждым годом. Моральная обстановка была напряженной. Но эти факты не идут в сравнение с целенаправленным политическим уничтожением Советской армии в ходе Перестройки. В середине 1980-х годов в нашей армии изнутри подрывался порядок, оказывалось негативное воздействие на военнослужащих, как это было в 1917 году в годы Первой мировой войны.
Итог: победа досталась бы НАТО
Противники были достойные. Однако вооруженное противостояние на предполагаемых фронтах мировой войны 1980-х годов выиграла НАТО. Но не на поле брани и не за счет мужества солдат была добыта победа, а путем подковерных интриг руководителей стран Североатлантического договора, действующих на политической арене того времени. Настоящие итоги холодной войны: развал стран-участниц Варшавского договора, который показал, на чьей стороне может быть победа, если армия не получает вовремя политическую и экономическую поддержку.
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