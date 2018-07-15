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«Бережливое производство»: как это работает
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«Бережливое производство»: как это работает 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Юлии Горшковой, Евгения Круглова«Бережливое производство»: как это работает«Эффективная губерния» — это совместный проект правительства Нижегородской области и ГК «Росатом», предполагающий внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите и государственном управлении. Некоторые нижегородские предприятия уже убедились в его эффективности, как например, в АО «Энергопоток».
«Энергопоток» планирует поставлять оборудование для российских, европейских и азиатских атомных станций.
Первый заместитель директора по производству Сергей Лебедев: «Новый корпус мы построим на открытых площадках технопарка „Саров“, что позволит обеспечить доступ представителей зарубежных компаний на производство, что, в свою очередь, является обязательным условием для поставок на европейские и азиатские атомные станции. Пока мы не можем этого делать, так как завод расположен на территории ЗАТО г. Саров. Кроме того, будет расширен и ассортимент выпускаемой продукции: кроме запорной, мы начнем производить и трубопроводную арматуру»Благодаря внедрению бережливых технологий производительность труда на предприятии вырастет в 1,5 — 2 раза, что приведет к увеличению заработной платы сотрудников, и поможет выделить средства на новый производственный корпус.
Сотрудники предприятия уже ощущают пользу от внедрения бережливых технологий.
И.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин: «Внедрение бережливых технологий помогает предприятиям найти дополнительные средства и на развитие. 5 нижегородских предприятий-участников проекта „Эффективная губерния“ планируют расширить производство и начать выпуск новых продуктов ещё до конца 2018 года»
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