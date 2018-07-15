Омбудсмен Ставрополья о планах фермеров из ЮАР переселиться в Россию

Семья буров, потомков голландских поселенцев в Южной Африке , в июле посетила Ставропольский край Карачаево-Черкессию . По их словам, тысячи фермеров из ЮАР рассматривают юг России как подходящее место для расширения их фермерского хозяйства. Зарубежных гостей встретил уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Полубояренко. В эксклюзивном интервью RT он рассказал, что вынуждает буров искать земли вдалеке от родины и почему в Ставрополье будут рады иностранным фермерам.

— В начале июля Ставропольский край посетила делегация буров из Южно-Африканской Республики. Они ищут возможность заниматься фермерством в других странах. И один из вариантов, который они рассматривают, это Ставрополье. Сколько человек приезжали, сколько пробыли у вас, кто и как принимал их в вашем крае?

— Делегация состояла из одной семьи: отца, сына и дочери Слебус. Отец и сын — доктора наук, а дочь — учительница. Они пробыли в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии три с половиной дня.

Встреч было много, в том числе в казачьем центре. Что поразило буров в музее казачества, так это схожесть судеб. Практически в то же время, когда казаки занимали пустующие земли на Кавказе, с кораблей, прибывающих из Голландии на самый юг Африки, высаживались первые поселенцы. Они сталкивались с теми же проблемами: необработанные земли, набеги враждебных племён и т. д.

Доктор Слебус сказал, что это просто удивительно, как совершенно на разных континентах, в десятках тысячах километров происходили очень похожие события. И как похожи были судьбы народов.

Была организована встреча со всеми национальными диаспорами Ставропольского края. Был очень теплый, основательный и доверительный разговор. Все лидеры диаспор пригласили их на проживание в Ставропольский край и обещали помочь освоиться.

— С кем из администрации и официальных лиц встречались буры?

— Я как помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, как член Общественного совета города Ставрополя и как кавалер медали «Защитника Свободной России», пригласил их с частным визитом. Но губернатор Ставропольского края, правительство Ставропольского края, глава администрации города Ставрополя, так же, как и президент Карачаево-Черкесии, разумеется, были заранее проинформированы о визите.

Мы серьезно занимались безопасностью их пребывания. Встречи были с фермерами, с общественными деятелями и общественными организациями. На сегодняшний момент, край готов, по моей информации, принять 30—50 семей, которые будут первооткрывателями в Ставропольском крае.

На меня уже выходили фермеры из Ростовской области , из Краснодарского края , которые готовы принять у себя южноафриканцев. Потому что земля у нас есть, техника есть, а работать некому.

Задавались также очень животрепещущие вопросы. Например, приедет 30 или 50 семей, дети, родители. Будут, кстати, приезжать только полные семьи: не будет одиноких буров-мужчин и буров-женщин. Это условие выставили сами буры. Они сами построят себе и детские сады, и школу, и поликлинику; у них есть учителя, врачи и т.д. Все привезут с собой и будут жить компактно. Построят себе протестанскую церковь, если не будут возражать власти.

Я вел с представителями буров переговоры в течение целого года. Прежде чем их пригласить, я выяснял: почему Россия, кто они такие, что хотят посмотреть, какая цель, на что они рассчитывают и т. д. И меня порадовало, что они попросили организовать им посещение кафедрального собора Ставрополя и встречу с духовенством, если это возможно.

Они также побывали ещё в Карачаево-Черкесии. Просили, чтобы я показал им Главный Кавказский хребет. Мы поднялись в Домбае на самую высокую точку. Природа Ставропольского края и Карачаево-Черкесии вызвала у буров полный восторг, особенно, Домбай. Они там в снегу кувыркались, как дети. Они снега не видели. Говорят, в Южной Африке последний раз снег выпал в 1963-м году.

— Вы были тем человеком, с которым они вышли на связь, для того чтобы наладить контакты здесь в России. Почему они связались именно с вами?

— Очень простой ответ. Первое письмо они прислали мне после того, как посмотрели репортаж о том, как в ноябре прошлого года Ставропольский край радушно принял многодетную семью Мартенсов из Германии , которую не устраивали уроки секспросвещения у себя в стране. У них десять детей, кстати. На днях ожидается еще пополнение.

Буры в Южной Африке увидели этот документальный фильм и спросили, не мог бы я помочь вступить в переговоры с властями, выйти на правительство России с их нуждой. Большое количество буров мечтает переехать в Россию на постоянное место жительства.

— Что толкает их на поиски новой земли, почему они хотят уехать?

— Буров сейчас 4 миллиона. Это 8% жителей ЮАР. С приходом новых властей их начали очень сильно ущемлять. Часто их убивают с особой жестокостью, не преследуя никаких материальных ценностей, чтобы ограбить или что-то забрать. Они вынуждены спать с оружием. Три тысячи обратились в Австралию , и получили статус беженцев. Кто-то уезжает в какие-то другие страны.

Но определенная часть, как они говорят, 15 тысяч человек, желают прибыть именно в Россию. Я задал вопрос: почему Россия? Они ответили очень просто: только в России сохранятся наши семейные ценности.

Они люди верующие, и считают, что в России сохранились христианская этика и мораль и видят в этом большое будущее, в сохранении традиционных христианских ценностей.

И вот они хотели бы переехать на юг России. Они воспринимают Россию как Ковчег, как Петру, как какой-то островок безопасности, как это я понимаю.

— А как в ЮАР относятся к инициативе буров-африканеров уехать?

— Это встречает жесточайший протест. Процессы идут там уже лет 10-12, не меньше. Последний закон, который подписал их президент и который приняло правительство, что земли и собственность буров будут изымать из их собственности, что будет экспроприация земель. Им стало очень трудно зарабатывать деньги, вести бизнес.

Есть решение правительства, что каждое предприятие, каждый бизнесмен должен принимать на работу людей в соотношении с численностью населения. То есть в любой фирме, в любом фермерском хозяйстве должно работать не более 8% белых, буров. Из 100 человек — 92 низкоквалифицированных кадров. И только 8 человек квалифицированных. И это становится экономически невыгодным, потому что просто начинают работать в убыток.

— Вы сказали, что 30—50 семей готовы принять на Ставрополье. А какую помощь им готовы оказать?

— Первый мой вопрос был, когда я вступил с ними в диалог: что вы хотите от России и на что рассчитываете? Они ответили однозначно: нам от России ничего материального не нужно. Мы просим, чтобы нам дали статус беженцев, дали разрешение на временное проживание и далее, в рамках законодательства России, мы в течение пяти лет получим гражданство. Мы просим, чтобы нам предоставили возможность взять в долгосрочную аренду землю, на 49 лет, либо её выкупить. Никакие финансовые и другие ресурсы нам не нужны. Мы богатые люди, каждая семья привезет не менее 500 тысяч долларов. Дайте нам только возможность, где это можно сделать, где поставить свои дома. Мы всё построим. Мы живём, как они сказали, общинами, сохраняя свою культуру, язык, уклад.

— Буры хотят жить общинно, поселиться локально. И в перспективе их будет, как вы говорите, до 15-ти тысяч человек. Какая площадь должна быть для их общинного поселения? Есть ли свободная земля, которая может быть передана на такое количество людей? Сколько это в гектарах?

— На днях мне позвонил один из наших депутатов с предложением. Несколько лет в Ставропольский край из Средней Азии хотели переехать казаки-анастасийцы. Они тоже живут общинами. И, оказывается, под них в 30-ти километрах от Ставрополя уже был спроектирован поселок. Там, насколько мне известно, 260 гектар к нему земли для сельхозугодий и выпаса скота. Его можно будет передать в аренду или продать. Как договорятся с собственником, это уже товарно-денежные отношения, бизнесмены быстро найдут общий язык.

Великолепный поселок, рядом огромное искусственное водохранилище. То есть, готовый проект на 500 дворов, даже не на 50, ничего больше и не надо.

Идеи есть. В поле, в палатках жить не будут точно. Они уезжали и сказали: Ставропольский край — Богом созданный для фермерства. Есть все условия.

Буры воспринимают это как возрождение народной дипломатии. Они даже назвали меня первым народным дипломатом новой России. Буры, извините за не дипломатическое слово, они не дураки. Люди с деньгами могут поехать куда угодно. А выбирают Россию. И это вызывает восторженные отклики. И, понятно, что некоторые не буду об этом говорить, чтобы не говорить хорошо о России.

— Как будет решаться вопрос языкового барьера? Бурам все равно будет необходима социализация, даже при локальном поселении. А у нас всё же повсеместное, скорее, незнание английского языка, чем знание. Что они в этом плане, планируют?

— Этот вопрос неоднократно звучал, в том числе, на встречах. Этот вопрос уже фактически решен, можно ли будет их дипломированным женщинам преподавать английский язык в наших учебных заведениях? Ответ однозначный: работой обеспечим. Более того, будет обратная связь. Они будут учить наших детей английскому языку, а мы их детей будем учить русскому языку. И вот буры сказали: мы хотим в России стать русскими. Мы хотим в России чувствовать, что это наша Родина.

— Какие преимущества получит край от того, что на Ставрополье появится эта община?

— Они специалисты в сельском хозяйстве, трудяги, настоящие земледельцы, настоящие скотоводы. Это хороший опыт и обмен опытом с нашими земледельцами.

— По окончании пребывания было запланировано передать меморандум-обращение к Президенту России. Он был составлен? И, если да, то о чем говорится в нем? И передан ли он уже?

— Они привезли с собой готовый текст меморандума обращения к российским властям. И привезли два письма от общественных организаций буров. Организации серьезные, по 50 тысяч членов ассоциации буров-фермеров. Попросили меня передать этот меморандум Владимиру Владимирову , губернатору Ставропольского края, с просьбой дальше передать его президенту России.

Смысл его такой: «Россия всегда была с бурами, Россия всегда помогала бурам, в войне буров с Англией начала прошлого века». Я, честно говоря, по своему дилетантству, не знал об этом. Что Россия помогала не только деньгами, но и добровольцы сражались на стороне буров в этой англо-бурской войне. Это возвышенное, религиозное, сердечное обращение. Губернатору я доложил. Губернатор в курсе всех происходящих событий.

— Какие действия запланированы на ближайшее время?

— В конце пребывания они пригласили губернатора Ставропольского края и главу администрации город посетить ЮАР, их провинцию с дружеским визитом. Планируют собрать конгресс лидеров буров. Может быть, даже будут какие-то официальные заявления. Я полечу в ЮАР, буду вести дальнейшие переговоры, уже технические. Как приезжают, какими группами, какие нужны документы, какие шаги, для того чтобы они получили вид на жительство, гражданство, и так далее.