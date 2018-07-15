Потоп в Уссурийске: за сутки поступило более 50 заявок о подтоплении

Ливневые дожди обрушились на Уссурийск 14 июля.

Кратковременное подтопление жилых кварталов с частной застройкой устраняется.

Вечером 14 июля в Уссурийском городском округе прошли ливневые дожди. Всего по данным Примгидромета выпало 31 мм осадков. В жилых кварталах с частной застройкой наблюдалось небольшое подтопление территорий. В некоторых случаях вода зашла и в дома, сообщает пресс-служба Уссурийского городского округа.

«За последние сутки в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 50 заявок о подтоплении, — рассказали в ЕДДС. — Это район улицы Волочаевской, Амурской-Горького, Степаненко — Раковской, Афанасьева, Карбышева, Кирова, Муравьева».

Основная причина подтопления — неудовлетворительное состояние водопропускных труб на частных территориях.

«В подвалы жилых многоквартирных домов вода попала из канализации, так как под напором ливневых стоков сброс канализационных вод был затруднен, — пояснили в ЕДДС. — Такие заявки мы переадресовывали в управляющие компании города».

В диспетчерской МУП «Уссурийск-Водоканал» сообщили, что 14 июля по заявкам жителей откачивали септики и колодцы — всего вывезено 12 машин, устранено три простых и три сложных засора, промыто 403 метра сетей канализации.

«По трем адресам — ул. Некрасова-Комсомольская, ул. Ленинградская — Комсомольская, Новоникольское шоссе, 28-а — промыта ливневая канализация — всего 273 метра», — пояснили в диспетчерской Водоканала.

Сегодня вывезено 11 машин после откачки септиков и колодцев, устранено четыре засора канализации, обследовано 4 адреса.

«По заявке администрации в ближайшее время будет производиться промывка ливневой канализации на ул. Раковской, 35», — сообщили в диспетчерской Водоканала.

Из-за обильных осадков временно был заблокирован проезд под туннелем на улице Садовой. В 2 часа ночи после спада воды проезд открыли для автотранспорта.

Пока невозможен проезд легкового транспорта в село Кроуновка. Вода в реке за ночь поднялась до отметки выхода на пойму — 420 см. С 7.00 уровень воды начал снижаться и на 12.00 составил 412 см. Грузовой автотранспорт и машины высокой проходимости беспрепятственно проезжают по временному мосту. На берегу дежурит «Урал» УМУПТС, организована лодочная переправа.

В случае аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, в том числе и в случае подтопления территорий, необходимо сразу обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 112.