К приезду патриарха на онлайн-табло Кольцово появились рейсы в Верхотурье

Горожане, заметившие странные рейсы, предположили, что этими вертолетами в Верхотурье полетит патриарх Кирилл, прибывший в Свердловскую область на 5 дней, однако в пресс-службе Екатеринбургской епархии пока не прокомментировали это.

В пресс-службе Кольцово сообщили, что все рейсы, которые осуществляются из Кольцово, отображаются на онлайн-табло. Однако спустя некоторое время после нашего звонка данные в табло изменили, убрав информацию о рейсах в Верхотурье.