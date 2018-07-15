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К приезду патриарха на онлайн-табло Кольцово появились рейсы в Верхотурье
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К приезду патриарха на онлайн-табло Кольцово появились рейсы в Верхотурье 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Горожане, заметившие странные рейсы, предположили, что этими вертолетами в Верхотурье полетит патриарх Кирилл, прибывший в Свердловскую область на 5 дней, однако в пресс-службе Екатеринбургской епархии пока не прокомментировали это.
В пресс-службе Кольцово сообщили, что все рейсы, которые осуществляются из Кольцово, отображаются на онлайн-табло. Однако спустя некоторое время после нашего звонка данные в табло изменили, убрав информацию о рейсах в Верхотурье.
Напомним, патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург 13 июля. В Свердловской области глава РПЦ проведёт пять дней. Среди прочего он планирует посетить Алапаевск и принять участие в крестном ходе на Ганину Яму. Повод для визита — столетие расстрела царской семьи.
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