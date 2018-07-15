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Новокузнецкое притяжение. Цивилев переезжает на юг региона
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Новокузнецкое притяжение. Цивилев переезжает на юг региона 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Любопытные кузбассовцы вместе с экспертами заметили, что в первой части стратегии развития Кемеровской области значительное место уделено Новокузнецку. Здесь и новый экологический стандарт — как для самого города, так и для региона, и ремонт аэропорта Спиченково, и еще несколько проектов для соседних населенных пунктов. Столь пристальное внимание врио губернатора Сергея Цивилева была истолковано как намерение в скором времени перенести административный центр из Кемерова в Новокузнецк по причине больших экономических связей, которыми обладает юг. И хотя Цивилев прежде не был замечен ни в каких подобных заявлениях, отдельные новокузнечане уже начали радоваться.
Комментарий: обойдемся кабинетом
Радость жителей Новокузнецка, как и печаль кемеровчан, беспочвенна. Интерес к югу в стратегии вызван его потенциалом, но это не означает, что в Кузбассе поменяется столица. Однако позже стало известно, что врио губернатора на ближайшие пару месяцев будет чаще бывать в Новокузнецке и обзаведется отдельным кабинетом для работы на шестом этаже мэрии. Сначала об этом рассказала кузбасский бизнес-омбудсмен Елена Латышенко, а в пятницу информацию подтвердил сам Цивилев. «Меня к этому подтолкнула биполярность региона», — объяснил врио губернатора.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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