Из-за льющейся с потолка воды жители Уссурийска сидели без света

Инстаграм-паблик mark2_che опубликовал шокирующий видеоролик, записанный жительницей Уссурийска. Женщина зафиксировала на видео, как в пятиэтажном доме с потолка льется вода. Обильные струи дождевой воды стекали прямо по электропроводке, квартирным дверям. На полу образовались лужи.

«Эти видео были сделаны вчера на Ленинградской 23 Б. Сидели в очередной раз без света. Одно и тоже повторяется из года в год. Обращались в аварийную службу, к управляющую компанию, в администрацию. Все без толку…», — сообщила автор видеоролика.

Между тем, в администрации Уссурийского городского округа сообщили, что осадки не вызвали серьезных нарушений в жизнедеятельности Уссурийского городского округа.

«За последние сутки в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 50 заявок о подтоплении, — рассказали в ЕДДС. — Это район улицы Волочаевской, Амурской-Горького, Степаненко–Раковской, Афанасьева, Карбышева, Кирова, Муравьева».

Публикация от Марк Чернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che)

14 Июл 2018 в 10:49 PDT