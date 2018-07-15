Избранная рада: почему Иван Грозный разогнал правительство реформаторов

Историю правления Ивана Васильевича Грозного можно разделить на две части: первую, ознаменованную блестящими победами и реформами, и вторую, с опричниной и разрухой. Часть историков предполагает даже, что страной правили два разных человека. Но если отбросить все эти теории, становится понятно, что эпоха опричнины началась с серьёзной ссоры.

Близкий круг

В феврале 1547 года женой молодого русского царя стала дочь покойного московского боярина Романа Захарьина — Анастасия. В народе говорили, что женитьба должны была помочь государю остепениться, заняться государственными делами. Однако это не положило конец боярскому правлению, ставшему ненавистным для многих. По-настоящему осознать свою ответственность перед народом царю помогли две вещи: пожар и верные сподвижники.

В июне 1547 года деревянная Москва была объята пламенем. 80 тысяч человек остались без крова, около 2000 погибло. Народ взбунтовался и направил свой гнев на Глинских, ведущую партию в боярском правлении. Ивану насилу удалось спасти родственников от неминуемой расправы.

Настоящим помощником и советником 17-летнего правителя в тяжелую пору стал священник царской домовой церкви Сильвестр. Он и митрополит Макарий убедили царя, что пожар — расплата за его невнимание к делам государственным. Они также советовали государю собрать вокруг себя умных и честных молодых людей, которые могли бы стать для него опорой. Так Грозный и поступил.

Царь занялся поиском нужных людей, который затянулся до 1549 года. В правительственный круг вошли: молодой боярин Андрей Курбский , братья Алексей и Данила Адашевы, их отец, умудренный опытом Фёдор Григорьевич и священник домового Благовещенского собора Сильвестр. Каждый из этих людей по-своему нравился молодому царю и обладал необходимыми для государственного деятеля качествами.

Так, признанный глава круга, Алексей Адашев, прославился своей службой в Челобитном Приказе. Он был известен своим неприятием извечной московской «волокиты», а также тем, что в принципе не брал взяток.

Боярин Андрей Курбский был знаменит своей удалью и воинским мастерством: он действительно снискал славу талантливого полководца во время осады Казани в 1552 году. С его лёгкой руки группу единомышленников царя назвали «Избранной радой».

В трудах и походах

С подачи Избранной рады царь начал масштабные преобразования в Московском государстве, которые коснулись всего: от церковных обрядов до осадной артиллерии. В 1549 году по предложению Адашева был созван первый Земский собор, на котором разные сословия могли поделиться с царём и его приближёнными своими чаяниями. Через год началась реформа армии, предусматривающая создание стрелецких полков, также большое внимание уделили усилению артиллерии.

«Уложение о службе», данное служилым дворянам, позволило упорядочить взаимоотношения между правительством и поместной конницей, а также сделать её более эффективной. По совету Адашева началось формирование обширной системы приказов, прообраза современных министерств, ведавших какой-либо сферой жизни государства. Была реформирована и система налогообложения: единицей налогообложения стала «большая соха», а для монастырей и служилых людей вводились льготы.

В этом можно увидеть характер Избранной рады, большую роль в которой играли священник Сильвестр, а также дворяне Адашевы. Для преобразований в церковной сфере был созван «Стоглавый собор», упорядочивший богослужение и позволивший избежать новых ересей.

Страна ещё не успела привыкнуть ко всем нововведениям, как царь наметил первую амбициозную военную кампанию: присоединение Казанского ханства. Эта цель была достигнута в 1552 году, причём ключевую роль во взятии татарской столицы сыграли недавно созданные стрелецкие полки, а также реформированная артиллерия. Теперь интересы Московского царства простирались до Астрахани , в Избранной раде также планировали поход на Крым и в Прибалтику.

Разлад

Однако не все в деятельности Избранной рады было так радужно. Страна, только начавшая преобразования, не могла вынести больших военных расходов, поэтому её экономическое положение стало ухудшаться на глазах. Кроме того, Алексей Адашев вступил с царём в спор по поводу дальнейшего направления наступления: Иван Васильевич считал необходимой войну с Ливонским орденом в Прибалтике, в то время как Адашев настаивал на расширении государства на юг и восток.

Усиливали разногласия и взгляды участников Избранной рады. Возмужавший царь начинал тяготиться опекой со стороны «попа» Сильвестра, а также тем, что Алексей Адашев фактически управляет страной. Царь всё хуже воспринимал «встречу», то есть споры и критику, что делало его похожим на отца, Василия III.

Более того, в голове у Ивана существовала вполне стройная картина: он — государь, а все его подданные, какие бы посты они ни занимали — холопы. Такой подход вступал в противоречие с независимыми взглядами передового дворянства и бояр, в частности, Курбского, считавшего, что кроме обязанностей у дворянства есть ещё и права.

Усугубил разлад и инцидент, произошедший в 1553 году. Молодой царь тяжело заболел и находился при смерти. Он потребовал, чтобы все приближённые присягнули его малолетнему сыну, Дмитрию. Сподвижники из Избранной рады колебались, помня о тяжелой эпохе боярского правления при малолетстве государя.

Они поддерживали кандидатуру двоюродного брата царя, Владимира Старицкого. Кончилось всё тем, что каждый из сподвижников царя все же присягнул Дмитрию. Вскоре и сам Иван поправился, и хотя царь по-прежнему вершил государственные дела с совета Избранной рады, в глубине души он затаил подозрение к участникам этого «бунта» у постели умирающего.

Расправа

Удар по Избранной раде довершила болезнь Анастасии Захарьиной и первые неудачи Ливонской войны. Тяжело переживая страдания жены, царь даже обвинил приближённых в том, что это они «извели» Анастасию. Вскоре Иван сослал Сильвестра в далёкий Соловецкий монастырь, а братьев Алексея и Даниила Адашевых — воеводами на Ливонскую войну. Там их должны были схватить и привезти обратно в Москву, уже под стражей.