Ещё
Помпео назвал продуктивными переговоры с КНДР о возврате останков солдат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео назвал продуктивными переговоры с КНДР о возврате останков солдат 

РИА Новости 33 минуты назад
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Прошедшие в воскресенье переговоры между представителями КНДР и США по репатриации останков американских солдат были продуктивными и подтвердили обязательства обеих сторон, взятые в рамках саммита лидеров этих стран в Сингапуре, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
"В воскресенье, 15 июля, представители Соединенных Штатов провели первые, начиная с 2009 года, переговоры на уровне высокопоставленных сотрудников США с КНДР. Стороны встретились, чтобы обсудить вопрос возвращения пропавших без вести (солдат) в войне с Корей. Это совещание было направлено на выполнение одного из обязательств, взятых лидером Северной Кореи Ким (Чен Ыном) на саммите в Сингапуре. Сегодняшние переговоры были плодотворными и совместными и привели к подтверждению обязательств", — отмечается в заявлении.
"В понедельник, 16 июля, начнутся рабочие встречи между американскими и северокорейскими официальными лицами для координации последующих шагов, включая передачу останков, уже найденных в КНДР", — продолжает он.
Как отмечает Помпео, «кроме того, обе стороны согласились возобновить полевые работы в КНДР, чтобы найти останки около 5,3 тысячи американцев, не вернувшихся домой».
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп назвал Россию противником33
Израиль сбил российский беспилотник351
Украинец умер после драки с россиянином в Турции159
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram9
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение