«Горная школа» — ни одного фола!

На четыре дня, с 5 по 9 июля, Забайкальский край стал местом притяжения молодых горняков и будущих горняков со всей России . Здесь, на базе лагеря «Энергетик», недалеко от Читы , прошел седьмой по счету Всероссийский молодежный научно-практический форум «Горная школа».

В образовательных, спортивных и творческих состязаниях приняли участие 300 молодых специалистов со всех крупнейших предприятий страны, а также студенты горных вузов и техникумов из 12 регионов России. Те, кто связывает свое будушее и возможности развития с горнодобывающей отраслью.

Конкурсы оценивали 150 экспертов из 30 горнодобывающих компаний России.

Какая из молодежных команд стала лучшей и получила право на стажировку на горнодобывающих предприятиях Австралии , а также кто занял второе и третье место и теперь пройдет обучение по Президентской программе подготовки инженерных кадров?

Поселок Атамановка , что в 37 километрах от Читы, испытал настоящее нашествие эрудитов горного дела. На научно-практический форум приехали команды из Сибири, Дальнего Востока, Урала и Европейской части России.

«Горная школа» традиционно проходит в формате летнего выездного лагеря. Свежий воздух, как известно, способствует активной мозговой деятельности. А потрудится участникам форума пришлось немало.

В этом году ключевой темой стали анализ, оценка и управление производственными рисками. Участникам была предложена интенсивная обучающая программа. Перед молодыми специалистами и студентами выступили с лекциями лучшие специалисты из профильных министерств, а также спикеры инновационного центра «Сколково»

А потом эксперты предложили участникам на практике решить нетривиальные инженерные задачки. Например, ребята должны были из разрозненных запасных частей собрать двигатель для электростанции, заключить как можно больше договоров и выгодно его продать. На решение кейса был отведен один час.

Все четыре дня, по признанию ребят, были богатыми на знания и эмоции. Участники научно-практического форума учились лидерству, проходили тренинги, участвовали в деловых играх, форсайт-сессиях — устраивали мозговой штурм, обсуждали и прогнозировали желаемое будущее, в частности, как будет развиваться горнодобывающая промышленность России.

Участникам пришлось мгновенно переключаться с одной задачи на другую. Они участвовали в спортивных и творческих состязаниях, сдавали нормы ГТО, снимали видеофильм о своей команде и устраивали креативную презентацию.

За все конкурсы начислялись баллы. Жюри также оценивало, как ребята соблюдают правила внутреннего распорядка. Представители жюри отмечают, что уровень подготовки ребят очень высокий и сегодня все больше молодежи выбирают перспективные инженерные

специальности.

В результате в категории «Молодые специалисты» чемпионом стала команда АО «СУЭК − Кузбасс» «Лига выдающихся горняков». Ей был вручен переходящий флаг «Горной школы». Также она поедет на стажировку на горнодобывающие предприятия Австралии. Серебро — у команды «Ургал» из Хабаровского края , которая представляла АО «Ургалуголь». Бронзу завоевала команда «Регион 24» — АО «СУЭК — Красноярск». Всем призерам будет предоставлена возможность пройти обучение по Президентской программе подготовки инженерных кадров.

В категории «Студенты» первое место — у команды «GrandInc». Это настоящая сборная, которая представляла Филиал Кузбасского государственного технического университета имени Тимофея Горбачева из города Прокопьевска , Беловский политехнический техникум и Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум. Серебряным призером стала команда «Горняцкая смена» Чегдомынского горно-технологического техникума. Бронзу завоевали хозяева площадки, команда «RayofHope», которые представляли Забайкальский горный колледж имени Михаила Агошкова и Читинский политехнический колледж.

Образовательный форум проводится, чтобы привлечь молодых ребят в горную отрасль, показать им перспективы, помочь «раскрыться» и, таким образом, сформировать кадровый потенциал для горнодобывающей промышленности страны.

За 7 лет работы «Горной школы» ее выпускниками стали более 1500 молодых представителей горной отрасли из 25 регионов России. Интерес молодежи к инженерным специальностям растет из года в год, ведь в горной отрасли есть все возможности для профессионального роста, развития, для стабильного будущего.

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