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Минобороны РФ опубликовало видео ночных стрельб мотострелков
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Минобороны РФ опубликовало видео ночных стрельб мотострелков 

Sputnik Эстония 37 минут назад
Фото: Sputnik Эстония
Смотрите на видео Минобороны РФ, как мотострелковые войска Вооруженных Сил Российской Федерации отработали стрельбы в темное время суток на полигоне Центрального военного округа России.
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