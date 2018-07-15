Как грамотно подготовить садовый участок к зиме

До наступления зимних заморозков и обильных снегопадов очень важно подготовить садовый участок к предстоящей зимовке. Это позволит максимально уберечь любимые деревья и кустарники от повреждений и обеспечит вам прекрасный урожай фруктов и ягод на будущий год. Давайте поговорим о том, как грамотно подготовить сад к зимнему сезону, более подробно.

Убираем все лишнее

Когда октябрьский листопад уже позади, с деревьев и кустарников необходимо избавить от всего лишнего:

— удалить оставшиеся плоды и поместить их в компостную яму, либо, если плоды имеют следы болезней, вывезти их за пределы участка и закопать поглубже в грунт;

— убрать опавшие листья и, аналогично плодам, здоровые листья отправить их в компост или замульчировать ими клумбы с многолетними цветами и декоративными растениями, а листву, пораженную мучнистой росой,

паршой или иными болезнями — вывезти с участка и сжечь (не забывайте очистить от опавших листьев и плодов не только землю, но и крыши дома и хозяйственных построек);

— удалить с деревьев ловчие пояса, защищавшие растения от насекомых-вредителей, а также снимите мох, лишайники и отмершую старую кору (все, что можно сжечь, — сожгите, а ловчие пояса из ткани постирайте и отправьте в дом на хранение);

— обрезать все больные, засохшие, поврежденные и неправильно растущие ветви деревьев с помощью секатора или небольшой пилы, после чего обработать обрезанные участки раствором медного купороса и замазать садовым варом;

— обрезать непродуктивные, зараженные и сухие и старые ветки кустарников (у черной смородины старыми считаются ветки, достигшие 5-летнего возраста, у белой и красной смородины — 8-летнего, у крыжовника — 6-летнего, у малины вырезанию подлежат все ветви, кроме однолетних здоровых побегов).

Все указанные мероприятия необходимо проводить в сухую погоду до наступления морозов. Это поможет растениям с наступлением весны направить все свои силы на рост молодых, наиболее продуктивных побегов.

Поливаем и подкармливаем растения

Наблюдайте за осенней погодой, отмечая примерное количество и интенсивность дождей. Если осень скорее сухая и в почву попало слишком мало дождевой влаги, следует обильно полить область вокруг ствола каждого дерева и кустарника, из расчета 50 л воды на крупное растение и 25-30 л — на деревья и кусты средней величины. Поливать деревья и кусты нужно постепенно, перемещаясь от одного растения к другому, так, чтобы в результате напитать почву влагой на глубину порядка 1 метра. Следите за температурой воды для полива, она должна быть на 5°С теплее температуры воздуха. После окончания работ приствольную область обязательно следует замульчировать, чтобы максимально сохранить почву влажной. Для этого подойдет компост, торф или еловый лапник.

Удобрения для деревьев и кустарников используются органические и минеральные.

Органические удобрения — перегной, компост, зола и невозная жижа. Перегной используется из расчета 0,5 ведра на 1 кв.м. области вокруг ствола; компост — 1,5-3 ведра на 1 кв.м., в зависимости от возраста и размера растения; зола разводится из расчета 100г золы на 10л воды; навозная жижа — в пропорции 1:10. Кусты малины также допускается прокармливать перепревшим навозом из расчета 6 кг на 1 кв.м. малинника, либо куриным пометом, разведенным водой в пропорции 1:12.

Минеральные удобрения для осенней подкормки садовых деревьев и кустарников не должны содержать азот, так как он стимулирует их рост и делает более уязвимыми перед заморозками. Используйте калийно-форсорные удобрения: суперфосфаты, сернокислый, хлористый калий или сульфат калия.

Защищаем от вредителей, болезней, ожогов и промерзания

Избавиться от вредных насекомых можно с помощью простого рыхления почвы на глубину около 15-25 см — таким образом, мы поднимаем на поверхность личинки, которые затем будут уничтожены заморозками. Кроме того, бороться с вредителями поможет обработка приствольной области мочевиной из расчета 1кг на 10 л воды, а также опрыскивание кроны дерева или кустарника раствором вдвое меньшей концентрации. Это избавит растение от возбудителей парши, мучнистой росы, коккомикоза и иных болезней. При обнаружении следов плесени используйте раствор бордоской жидкости.

Чтобы с наступлением весны стволы деревьев не пострадали от яркого солнца, на них нужно нанести побелку — можно купить готовый раствор, либо приготовить его своими силами, для этого потребуется 10 л воды, 0,5 кг медного купороса и 3 кг извести.

Для защиты от грызунов и зайцев молодую уязвимую кору деревьев следует обернуть рубероидом, пластиком (подойдут, например, разрезанная пластиковая тара) или старыми капроновыми колготками.

Наконец, чтобы обезопасить прихотливые растения от разрушительного воздействия сильных морозов, после проведения всех остальных процедур их прикорневую область необходимо укрыть соломой, лапником, здоровыми опавшими листьями или другими подходящими материалами. Лозу дикого винограда важно предварительно обрезать и обработать раствором железного купороса. Хвойные кусты следует связать, придав им форму конуса — это облегчит работу по удалению с них выпавшего снега (в противном случае есть риск деформации кроны и даже возникновения разломов).

В зимний сезон перед наступлением оттепелей необходимо утаптывать выпавший снег вокруг деревьев и ограждений, чтобы максимально сохранить его на участке (снег предотвращает промерзание корней деревьев и кустов и дает достаточное количество влаги с началом весеннего сезона). Помимо этого, утаптывание снега до состояния толстого плотного слоя вокруг стволов дерева помешает грызунам по весне пробраться к стволу и повредить его.

Не забывайте обустроить и периодически наполнять зимой кормушки для птиц — тогда и в теплое время года они будут часто залетать к вам в гости или даже устроят на участке гнездо, облегчая вам борьбу с вредными насекомыми.