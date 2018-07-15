Стали известны соседи Путина по ложе на финальном матче ЧМ 

Российский президент Владимир Путин 15 июля прибыл на финальный матч мундиаля на стадион «Лужники», где смотрит игру в компании других мировых лидеров. Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным агентства, в ложу лидера России приглашены наставник российской сборной Станислав Черчесов, президент FIFA Джанни Инфантино, эмир Катара — страны где пройдет следующий мундиаль и вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина Валентина Яшина.
Кроме того, финальный матч с Путиным смотрят президенты стран, чьи команды бьются на поле. Это глава Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит, а также хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович с мужем.
В «Лужниках» уже прошла церемония закрытия чемпионата мира по футболу. В ней приняли участие около 800 человек: это волонтеры, танцоры и мировые звезды. Так, на барабанах сыграл легендарный бразильский футболист Рональдиньо. А рэп на поле зачитал голливудский актер и музыкант Уилл Смит.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что считает прием болельщиков на чемпионате мира по футболу в России радушным и изменил оценки многих людей в отношении страны