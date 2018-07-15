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Владимир Жириновский: «Контракт с Черчесовым надо продлить до первого поражения, а потом пинком под зад»
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Владимир Жириновский: «Контракт с Черчесовым надо продлить до первого поражения, а потом пинком под зад» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Soccer News
Российский политик Владимир Жириновский в интервью «СЭ» высказался на тему будущего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Контракт 54-летнего специалиста с РФС истекает 31 июля.
— Чемпионат мира отличный, но мы бы могли выигрывать его, — отметил Жириновский. — Мы ничем не хуже хорватов, у них в 40 раз меньше страна. Подбирать нужно футболистов, а никто не подбирает. У меня есть вопросы к подбору. Контракт с Черчесовым надо продлить до первого поражения, а потом пинком под зад.
Владимир Жириновский: «Вида или недоумок, или детдомовский» // Черчесов и сборная: каким будет новый контракт? //
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