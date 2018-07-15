Владимир Жириновский: «Контракт с Черчесовым надо продлить до первого поражения, а потом пинком под зад»

— Чемпионат мира отличный, но мы бы могли выигрывать его, — отметил Жириновский. — Мы ничем не хуже хорватов, у них в 40 раз меньше страна. Подбирать нужно футболистов, а никто не подбирает. У меня есть вопросы к подбору. Контракт с Черчесовым надо продлить до первого поражения, а потом пинком под зад.

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