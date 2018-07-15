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Под стадионом ЧМ-2018 в Волгограде обвалилась земля
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Под стадионом ЧМ-2018 в Волгограде обвалилась земля 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Под стадионом «Волгоград Арена», на котором проводились матчи чемпионата мира — 2018, обвалилась земля. Об этом сообщает интернет-портал «Блокнот Волжский».
В воскресенье, 15 июля, прошел проливной дождь, из-за которого смыло часть дороги около арены.
"По дороге невозможно проехать на транспорте. Дорога полностью затоплена водой. Такого не ожидал никто", — говорят очевидцы.
Строительство «Волгоград Арены» для чемпионата мира — 2018 обошлось примерно в 16,5 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что детдомовца заменили на сына чиновника перед матчем ЧМ-2018 в Волгограде.
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