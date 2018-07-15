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Ливень смыл насыпь рядом со стадионом «Волгоград Арена»
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Ливень смыл насыпь рядом со стадионом «Волгоград Арена» 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
Насыпной склон под стадионом «Волгоград Арена», не выдержав натиска проливного дождя, рухнул на Нулевую Продольную магистраль.
Песок перекрыл дорогу волгоградским автомобилистам
— Горы песка, которыми засыпали склон, сползли на проезжую часть и перекрыли дорогу до разделительной полосы.
Справившись с насыпью, укрытой тонким слоем щебенки, вода побежала по Нулевой Продольной, уточнили волгоградцы.
— Автомобилисты, которые подъехали к новому препятствию, не понимают, что им делать, — рассказывают очевидцы. — Рядом — вода, а впереди — горы песка. Видимо, строители не предполагали, что в Волгограде после такой жары может пойти дождь. Что он может пойти хоть когда — нибудь.
V1.ru пытается выяснить информацию у компаний, ответственных за строительство «Волгоград Арены» и благоустройство прилегающей территории.
Мы ведем онлайн — трансляцию, в которой собираем всю самую оперативную информацию о нагрянувшем в город потопе. Читайте, какие торговые центры закрылись из-за дождя и какие дороги превратились в настоящее море.
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