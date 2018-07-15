Ливень смыл насыпь рядом со стадионом «Волгоград Арена»

Насыпной склон под стадионом «Волгоград Арена», не выдержав натиска проливного дождя, рухнул на Нулевую Продольную магистраль.

Песок перекрыл дорогу волгоградским автомобилистам

— Горы песка, которыми засыпали склон, сползли на проезжую часть и перекрыли дорогу до разделительной полосы.

Справившись с насыпью, укрытой тонким слоем щебенки, вода побежала по Нулевой Продольной, уточнили волгоградцы.

— Автомобилисты, которые подъехали к новому препятствию, не понимают, что им делать, — рассказывают очевидцы. — Рядом — вода, а впереди — горы песка. Видимо, строители не предполагали, что в Волгограде после такой жары может пойти дождь. Что он может пойти хоть когда — нибудь.

V1.ru пытается выяснить информацию у компаний, ответственных за строительство «Волгоград Арены» и благоустройство прилегающей территории.

Мы ведем онлайн — трансляцию, в которой собираем всю самую оперативную информацию о нагрянувшем в город потопе. Читайте, какие торговые центры закрылись из-за дождя и какие дороги превратились в настоящее море.