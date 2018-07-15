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Рынок форекс: анонс событий на 16–20 июля
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Рынок форекс: анонс событий на 16–20 июля 

Investing.com Россия 30 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В следующий вторник инвесторы ожидают отчета главы ФРС Джерома Пауэлла по экономике США и монетарной политике перед банковским комитетом Сената.
Скорее всего, Пауэллу придется отвечать на вопросы по широкому спектру экономических проблем, включая возможное влияние торговой политики администрации Трампа на экономику США.
В понедельник игроки рынков будут следить за результатами переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на фоне повышенной напряженности в международных отношениях.
Инвесторов также заинтересуют новые отчеты по объему розничных продаж в США, по строительному сектору и по промышленному производству.
В пятницу курс доллара снизился против других основных валют, отступив от максимума за две недели. Однако за неделю доллар подорожал, а перспектива укрепления доллара на данный момент остается высокой.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к завершению торгов в пятницу опустился на 0,14% до 95,00 — наименьшего значения с 29 июня. За неделю индекс доллара вырос приблизительно на 0,71%.
Спрос на доллар остается высоким после того, как последние экономические отчеты США указали на то, что ФРС продолжит свой курс на постепенное повышение процентной ставки и повысит ее еще дважды в этом году.
Доллар получил поддержку на фоне роста напряженности торговых отношений, что привела к росту спроса на защитные валюты и снижению курсов других валют.
На прошлой неделе администрация Трампа объявила о своих планах ввести 10% пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд
В пятницу курс доллара отступил от максимума за шесть месяцев против иены. Пара USD/JPY снизилась на 0,12% до 112,38 после максимума 112,79. За неделю эта пара выросла приблизительно на 1,76%.
Евро подорожал против доллара: пара GBP/USD повысилась на 0,13% до 1,1686, оттолкнувшись от минимума за две недели 1,1613. За неделю евро подешевел к доллару на 0,52%.
К завершению торгов пятницы фунт подорожал. Пара GBP/USD выросла на 0,23% до позиции 1,3235. Несмотря на повышение курса в пятницу, за неделю курс фунта снизился на 0,44%.
Понедельник, 16 июля
Финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с праздником.
Китай опубликует отчет по экономическому росту за второй квартал, а а также данные об инвестициях в основной капитал и по промышленному производству.
Канада опубликует отчет по покупкам канадскими инвесторами иностранных ценных бумаг.
В США выйдет отчет по объему по производственной активности в регионе Нью-Йорка.
Вторник, 17 июля
В Новой Зеландии будут опубликованы данные по инфляции потребительских цен.
Резервный банк Австралии опубликует протокол прошлого заседания комитета по денежно-кредитной политике.
Состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни, а в Великобритании выйдет отчет по занятости.
Канада опубликует отчет по объему продаж в производственном секторе.
В США будет опубликован отчет по объему промышленного производства.
Глава ФРС Пауэлл выступит в Вашингтоне перед банковским комитетом сената США с отчетом по монетарной политике.
Среда, 18 июля
В Великобритании будет опубликован ежемесячный отчет по инфляции.
В еврозоне выйдут уточненные сведения по инфляции.
В США будут опубликованы отчеты по количеству разрешений на строительство и числу новых строительств. Глава ФРС Пауэлл еще раз отчитается по монетарной политике в Вашингтоне.
Четверг, 19 июля
В Канаде будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.
В Великобритании выйдут сведения по объему розничных продаж.
В США выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и по активности в производственном секторе Филадельфии.
Пятница, 20 июля
В Великобритании выйдут сведения по заимствованиям государственного сектора.
Лидеры «Большой двадцатки» проведут первый день совещаний на встрече в Буэнос-Айресе.
Канада завершит неделю публикацией данных по объемам розничных продаж и по инфляции.
Investing.com Россия: последние новости
Главные мировые новости пятницы Форекс - Курс EUR/USD снизился в ходе азиатских торгов Доллар США стабилен на максимуме за полторы недели против корзины других валют
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