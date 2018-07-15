Рынок форекс: анонс событий на 16–20 июля

Investing.com — В следующий вторник инвесторы ожидают отчета главы ФРС Джерома Пауэлла по экономике США и монетарной политике перед банковским комитетом Сената.

Скорее всего, Пауэллу придется отвечать на вопросы по широкому спектру экономических проблем, включая возможное влияние торговой политики администрации Трампа на экономику США.

В понедельник игроки рынков будут следить за результатами переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на фоне повышенной напряженности в международных отношениях.

Инвесторов также заинтересуют новые отчеты по объему розничных продаж в США, по строительному сектору и по промышленному производству.

В пятницу курс доллара снизился против других основных валют, отступив от максимума за две недели. Однако за неделю доллар подорожал, а перспектива укрепления доллара на данный момент остается высокой.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к завершению торгов в пятницу опустился на 0,14% до 95,00 — наименьшего значения с 29 июня. За неделю индекс доллара вырос приблизительно на 0,71%.

Спрос на доллар остается высоким после того, как последние экономические отчеты США указали на то, что ФРС продолжит свой курс на постепенное повышение процентной ставки и повысит ее еще дважды в этом году.

Доллар получил поддержку на фоне роста напряженности торговых отношений, что привела к росту спроса на защитные валюты и снижению курсов других валют.

На прошлой неделе администрация Трампа объявила о своих планах ввести 10% пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд

В пятницу курс доллара отступил от максимума за шесть месяцев против иены. Пара USD/JPY снизилась на 0,12% до 112,38 после максимума 112,79. За неделю эта пара выросла приблизительно на 1,76%.

Евро подорожал против доллара: пара GBP/USD повысилась на 0,13% до 1,1686, оттолкнувшись от минимума за две недели 1,1613. За неделю евро подешевел к доллару на 0,52%.

К завершению торгов пятницы фунт подорожал. Пара GBP/USD выросла на 0,23% до позиции 1,3235. Несмотря на повышение курса в пятницу, за неделю курс фунта снизился на 0,44%.

Понедельник, 16 июля

Финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с праздником.

Китай опубликует отчет по экономическому росту за второй квартал, а а также данные об инвестициях в основной капитал и по промышленному производству.

Канада опубликует отчет по покупкам канадскими инвесторами иностранных ценных бумаг.

В США выйдет отчет по объему по производственной активности в регионе Нью-Йорка

Вторник, 17 июля

Новой Зеландии будут опубликованы данные по инфляции потребительских цен.

Резервный банк Австралии опубликует протокол прошлого заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни, а в Великобритании выйдет отчет по занятости.

Канада опубликует отчет по объему продаж в производственном секторе.

В США будет опубликован отчет по объему промышленного производства.

Глава ФРС Пауэлл выступит в Вашингтоне перед банковским комитетом сената США с отчетом по монетарной политике.

Среда, 18 июля

В Великобритании будет опубликован ежемесячный отчет по инфляции.

В еврозоне выйдут уточненные сведения по инфляции.

В США будут опубликованы отчеты по количеству разрешений на строительство и числу новых строительств. Глава ФРС Пауэлл еще раз отчитается по монетарной политике в Вашингтоне.

Четверг, 19 июля

В Канаде будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

В Великобритании выйдут сведения по объему розничных продаж.

В США выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и по активности в производственном секторе Филадельфии.

Пятница, 20 июля

В Великобритании выйдут сведения по заимствованиям государственного сектора.

Лидеры «Большой двадцатки» проведут первый день совещаний на встрече в Буэнос-Айресе

Канада завершит неделю публикацией данных по объемам розничных продаж и по инфляции.