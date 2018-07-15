Армия Израиля заявила о мобилизации резервистов для ПВО

Израильская армия сообщила о проведении мобилизации резервистов для нужд сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.

«На основании оценки оперативной ситуации армия усилила батареи ПВО «Железный купол» в районе Гуш-Дан, в центре Израиля , а также на юге страны. Помимо этого проведён призыв ограниченного числа военнослужащих-резервистов для усиления войск противовоздушной обороны», — указывается в заявлении.

Ранее в Израиле заявили, что около 100 ракет и мин были выпущены из сектора Газа по территории страны.