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Армия Израиля заявила о мобилизации резервистов для ПВО
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Армия Израиля заявила о мобилизации резервистов для ПВО 

RT на русском 43 минуты назад
Израильская армия сообщила о проведении мобилизации резервистов для нужд сил противовоздушной обороны.
Об этом сообщает армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.
«На основании оценки оперативной ситуации армия усилила батареи ПВО «Железный купол» в районе Гуш-Дан, в центре Израиля, а также на юге страны. Помимо этого проведён призыв ограниченного числа военнослужащих-резервистов для усиления войск противовоздушной обороны», — указывается в заявлении.
Ранее в Израиле заявили, что около 100 ракет и мин были выпущены из сектора Газа по территории страны.
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