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«Мазут по всему берегу»: шокирующее видео записал мужчина в Приморье
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«Мазут по всему берегу»: шокирующее видео записал мужчина в Приморье 

Prim.News 3 часа назад
Разлив нефтепродуктов был обнаружен в Партизанском районе.
Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал видеоролик, который записал мужчина на базе отдыха Волчанец, расположенной в Партизанском районе Приморского края. На кадрах видно, как по побережье загрязнено мазутом. Довольно большие лужи нефтепродуктов тянутся по береговой линии.
Кто-то из подписчиков выдвинул свою версию произошедшего:
«Замывка танков на танкере в ночное время на переходе перед бункеровкой в порту, многие так делают, чтобы не платить, только другие миль за 30 отскакивают, но этот видно каботажник с открытой границей…», — написал один из читателей.
Примечательно, что это уже не первый случай загрязнения побережья нефтепродуктами. Ранее сообщалось, что во Владивостоке мазутом было загрязнено шесть километров побережья Амурского залива.
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