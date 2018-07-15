«Мазут по всему берегу»: шокирующее видео записал мужчина в Приморье

Разлив нефтепродуктов был обнаружен в Партизанском районе.

Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал видеоролик, который записал мужчина на базе отдыха Волчанец, расположенной в Партизанском районе Приморского края . На кадрах видно, как по побережье загрязнено мазутом. Довольно большие лужи нефтепродуктов тянутся по береговой линии.

Кто-то из подписчиков выдвинул свою версию произошедшего:

«Замывка танков на танкере в ночное время на переходе перед бункеровкой в порту, многие так делают, чтобы не платить, только другие миль за 30 отскакивают, но этот видно каботажник с открытой границей…», — написал один из читателей.