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Эксперт: за кривляние на футбольном поле ФИФА должна наказывать
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Эксперт: за кривляние на футбольном поле ФИФА должна наказывать 

Газета.Ru 3 часа назад
Лучший вратарь СССР, бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили считает, что международная федерация футбола (ФИФА) должна предусмотреть санкции к футболистам, которые симулируют травмы на поле, передает НСН.
Напомним, в ходе мундиаля нападающий сборной Бразилии Неймар провел почти 14 минут на газоне после нарушений правил на нем. Из них пять с половиной минут он пролежал во время матча 1/8 финала с командой Мексики.
"ФИФА надо какие-то определенные законы внести в судейском корпусе к тем футболистам, которые постоянно кривляются, падают, портят свой имидж и никому пользу этим не приносят", — заявил эксперт.
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