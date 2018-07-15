Эксперт: за кривляние на футбольном поле ФИФА должна наказывать

Лучший вратарь СССР, бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили считает, что международная федерация футбола (ФИФА) должна предусмотреть санкции к футболистам, которые симулируют травмы на поле, передает НСН.

Напомним, в ходе мундиаля нападающий сборной Бразилии Неймар провел почти 14 минут на газоне после нарушений правил на нем. Из них пять с половиной минут он пролежал во время матча 1/8 финала с командой Мексики

"ФИФА надо какие-то определенные законы внести в судейском корпусе к тем футболистам, которые постоянно кривляются, падают, портят свой имидж и никому пользу этим не приносят", — заявил эксперт.