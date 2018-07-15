Идеи декорирования забора на дачном участке

Дачный сезон подходит к своему завершению, один из самых трудоемких этапов — сбор урожая и создание заготовок на зиму — позади, но для тех, кто любит проводить время на своем загородном участке существует еще множество способов, как активно и творчески организовать свой досуг на даче в выходные дни. Одним из вариантов такого досуга является декорирование ограждения дачного участка. Рассмотрим несколько вдохновляющих идей, как сделать ваш забор особенным, неповторимым и запоминающимся не только гостям вашего дома, но и обычным прохожим.

1. Пожалуй, наиболее очевидным вариантом декорирования скучного забора может стать его озеленение с помощью высаживания вдоль ограждения пышных декоративных кустарников, деревьев или вьющихся растений. Некоторые виды заборов — сетка-рабица, штакетник или металлический забор из прутьев или пластин, имитирующих узкие деревянные доски — могут сами по себе служить опорой для девичьего винограда, хмеля, ипомеи, плетистых роз и других эффектно цветущих или обладающих яркой листвой лиан. При желании создать вертикальное озеленение вдоль бетонного или кирпичного забора необходимо будет установить шпалеры. Каменный забор, выполненный методом сухой кладки с заполнением промежутков между валунами землей, прекрасно дополнит камнеломка. Кроме того, можно украсить забор с помощью разноцветных кашпо, расположенных в ряд или в шахматном порядке, с которых будут расти красивые ампельные растения — к примеру, петуния или настурция. При выборе такого способа декорирования важно следить за влажностью почвы в цветочных горшках, не допуская ее пересыхания.

2. Для декорирования ограждения из сетки-рабицы можно применить технологию окрашивания как забора в целом, так и отдельных его частей. Кроме того, очень необычным и творческим решение будет создание своеобразного панно на основе ячеек сетки, буквально «вышитого» на ней цветной проволокой. Также можно вырезать из полотна сетки отдельные фрагменты в форме овала, круга, ромба, квадрата и других геометрических фигур, вставляя на их место созданные своими руками абстрактные проволочные узоры или сплетенные из цветной проволоки изображения цветов, животных или сказочных сюжетов.

3. Деревянный забор можно сделать интереснее за счет окрашивания его фрагментов в разные цвета — согласитесь, даже полосатый желто-зеленый или белый с синим забор будет выглядеть значительно веселее, чем скучное однотонное ограждение или неокрашенный штакетник. Любители столярного искусства также могут украсить свой забор резными декоративными деталями — особенно эффектно они будут смотреться, если их окрасить в другой цвет (например, соломенно-желтые или белые резные детали на небесно-голубом фоне ограждения). Владельцы дачных участков, увлекающиеся живописью, способны и вовсе создать целое художественное полотно как на внешней, так и на внутренней стороне сплошного забора, изобразив на нем сельский пейзаж, курортный ландшафт или абстрактные узоры.

4. Металлический забор можно декорировать коваными деталями, сделанными собственноручно или приобретенными в специализированных магазинах. Их также можно окрашивать в самые разнообразные оттенки, создавая яркие и стильные композиции, либо оставлять однотонными, делая акцент на причудливых формах, вензелях и орнаментах. Особенно выигрышно черная ковка смотрится на фоне светлых фасадов дома и хозяйственных построек, расположенных на участке.

5. Глухой бетонный или кирпичный забор также можно украсить снаружи живописными полотнами, а внутри, на территории участка, устроить целую инсталляцию, передающую атмосферу того или иного сказочного или реального места. При этом важно учитывать, что, декорируя ограждение загородного участка изнутри, вы создаете соответствующий фон для вашего сада, зон для игр, общения и отдыха.

Так, к примеру, сад в стиле кантри можно дополнить инсталляцией в виде фальш-двери из состаренной древесины с металлическими заклепками и скобами, рядом с которой будет красоваться вывеска, как в средневековых трактирах и тавернах. Рядом с «дверью» будет гармонично смотреться брутальный деревянный стол, скамейки и различный «деревенский» декор — глиняные кувшины и миски, старые грабли, колесо от телеги. Если же вас привлекает морская тематика, у забора можно обустроить «уголок рыбака», состоящий из старых деревянных бочек и ящиков, служащих столом и сиденьями, рыболовной сетки, старого якоря, канатов и прочей корабельной атрибутики. Землю в таком уголке можно застелить геотекстилем и засыпать морской или речной галькой, расположив вдоль одной или нескольких сторон декор в виде крупных ракушек, кораллов или морских звезд. Особенно выигрышно такой уголок будет смотреться вблизи природного или искусственного водоема, который также можно сделать частью композиции.

На закрытой от посторонних глаз сплошным забором территории приусадебного участка также можно создавать различные инсталляции с использованием оптических эффектов. Например, фальшивые окна, представляющие собой зеркало в обрамлении оконной рамы и уличных штор, либо большое зеркало в полный рост, прикрепленное к поверхности забора и декорированное наличниками или вьющимися растениями таким образом, чтобы создавалось ощущение прохода, ведущего в другую, потайную часть вашего сада. Такой же прием можно использовать, если через ваш участок пролегает русло ручья, продолжающегося за пределами участка — поместив на забор небольшое полукруглое зеркало на границе поверхности воды, вы получите эффект, как будто ручей течет сквозь импровизированное окошко, обрамленное бамбуком или тонкими пластинами натурального, либо искусственного камня.

Это всего лишь некоторые идеи по декорированию ограждения вашего дачного участка, познакомившись с которыми, вы можете подобрать что-то подходящее, либо придумать свою уникальную инсталляцию или другой способ украсить забор и превратить скучный, но необходимый элемент ландшафта в неповторимое произведение искусства.