Якубович: очень переживал за детей в пещере в Тайланде

Народный артист России Леонид Якубович заявил, что он страшно переживал за застрявших в пещере в Тайланде детей, передает НСН.

Таиланде завершилась сложнейшая спасательная операция по вызволению группы подростков из пещеры, затопленной в результате наводнения. 12 воспитанников юниорской футбольной команды и их 25-летний тренер оказались заблокированы в пещерном комплексе из-за неожиданного удара стихии. Они провели в пещерах более двух недель.

"Фантастическая история! Нужно аплодировать людям, которые поддерживали ребят все это время, и, конечно, тем, кто проводил операцию! Люди, знакомые с дайвингом, понимают, насколько это сложно, ведь эти подростки никогда в жизни не надевали акваланг! Просто не могу себе представить, как они все это сделали. Аплодирую стоя! Переживал страшно", — сказал он.