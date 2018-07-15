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Якубович: очень переживал за детей в пещере в Тайланде
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Якубович: очень переживал за детей в пещере в Тайланде 

Газета.Ru 3 часа назад
Народный артист России Леонид Якубович заявил, что он страшно переживал за застрявших в пещере в Тайланде детей, передает НСН.
В Таиланде завершилась сложнейшая спасательная операция по вызволению группы подростков из пещеры, затопленной в результате наводнения. 12 воспитанников юниорской футбольной команды и их 25-летний тренер оказались заблокированы в пещерном комплексе из-за неожиданного удара стихии. Они провели в пещерах более двух недель.
"Фантастическая история! Нужно аплодировать людям, которые поддерживали ребят все это время, и, конечно, тем, кто проводил операцию! Люди, знакомые с дайвингом, понимают, насколько это сложно, ведь эти подростки никогда в жизни не надевали акваланг! Просто не могу себе представить, как они все это сделали. Аплодирую стоя! Переживал страшно", — сказал он.
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