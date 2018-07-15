Какие народы на самом деле являются предками современных украинцев

С учетом современных военно-политических событий, происходящих на Украине , тема происхождения украинской нации, ее первородства, приобретает особую остроту. Историки незалежной ратуют за то, что украинский этнос едва ли не прародитель всех славян. Их оппоненты выдвигают контраргументы.

Минусы автохонной теории

Апологеты местечковой, территориальной, точки зрения происхождения украинского этноса, как считают специалисты в области этнографии, ошибаются в главном: более чем тысячелетняя история пребывания славянских племен, ареал обитания которых простирался от Дона до Карпат, насчитывает массу принципиально важных событий, накладывающих свой отпечаток на формирование территориальной этнографической картины.

Автохонность подразумевает создание отдельного этноса на конкретной территории, где на протяжении веков обитает то или иное племя. Однако славян сотни лет беспрестанного атаковали сарматы, гунны, готы, печенеги, половцы и татары. Этнический облик славянских племен в результате такого рода набегов каждый раз менялся. Монголы в XIII веке опустошали в Приднепровье славянские поселения на сотни верст в округе, убивая и уводя в полон большую часть жителей. Об этом, в частности, пишет очевидец тех событий францисканец Карпини.

Самостийность славян еще долго оставалась для них мечтой — побывав под ногайцами, затем испытав власть литовского княжества, а впоследствии и Речи Посполитой, древнерусский этнос сделал решительную попытку восстановить национальную идентичность только в XVII веке. Как известно, окончилось все это гетманщиной — южнорусской автономией под управлением казаков.

Не украинцы, но русины

С научной точки зрения — древние летописи это подтверждают — об украинском народе как о самостоятельной этнографической единице всерьез заговорили лишь в XIX веке. Прежде же под современными украинцами подразумевали русских, русинов, малороссов и даже россиян. В XVII веке исторические документы («Протестация», написанная киевским митрополитом Иовом Борецким, переписка гетмана Богдана Хмельницкого с турецким султаном Мехмедом IV) содержат такие этнографические термины: «народу российского», « русь».

Обозначение «Малороссия» встречается в документах, адресованных второму русскому царю Алексею Михайловичу Романову (Тишайшему), также датированных XVII веком.

До XIII века включительно «украиной» именовалась окраина московских земель — «польская, сибирская украйна». Это обозначение сохранилось, в частности, в летописном изложении передвижения киевского князя Данилы Галицкого.

Украинцы — предки монголов?

Есть любопытная версия, что предками современных украинцев на самом деле были монголы. У этой гипотезы два аспекта, на которые опираются ее сторонники: этимологический и археологический. Слово «казак» имеет тюркские корни, в переводе на русский — это «разбойник», «изгой».

Сторонники версии происхождения украинцев от монголов считают, что основу будущего этноса могли заложить мятежные беглецы из Орды Чингисхана, обосновавшиеся впоследствии в степях современной Украины. Сохранились исторические свидетельства средневекового польского хрониста Яна Длугоша о набегах в XV веке на Волынь крымских татар-отщепенцев, которые именовали себя казаками.

В подтверждение версии тюркского происхождения украинского этноса предлагаются результаты археологических исследований, проведенные в Запорожье , в районе города Берестечко (ныне — Волынская область Украины). Там летом 1651 года поляки разбили объединенное войско Богдана Хмельницкого и крымского хана Ислам-Гирея. Сражение было масштабным, соответственно, археологам удалось найти и идентифицировать по определенным признакам множество останков запорожских казаков. Важная деталь: при раскопках было установлено, что ни у одного из погибших запорожцев нет нательного креста. Соответственно, христианство в Запорожской Сечи, до того как казаки в XVIII веке приняли российское подданство, судя по всему, широкого распространения не находило.

Половинная идентичность

На сегодняшний день существуют два серьезных генетических исследования, на основании которых можно строить научные гипотезы о происхождении украинцев как этноса, — разработки, проведенные Российской академией медицинских наук и Гарвардским университетом

Выводы отечественных ученых, анализировавших мужские хромосомы и женскую ДНК, говорят о том, что украинцам по генетической схожести ближе белорусы, поляки и жители Западной России, но есть также и внутриобластные генетические различия между самими современными украинцами.

Американцы распределили украинцев на гаплогруппы. Большая часть из испытуемых (порядка 70%) относится к группе, характерной для степняков, гаплогруппа R1a чаще всего соотносима с киргизами и узбеками, наполовину — с башкирами и казанскими татарами. А, к примеру, у новгородцев, псковитян, жителей вологодского региона и архангелогородцев группа R1a встречается лишь максимум в трети случаев.