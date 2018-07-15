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«Сбербанк» намерен разобраться в ситуации произошедшей в посёлке Мужи
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«Сбербанк» намерен разобраться в ситуации произошедшей в посёлке Мужи 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Несколько часов назад пресс-служба «Западно-Сибирского банка Сбербанк» отреагировала на инцидент произошедший в ямальском посёлке Мужи.
ИА «Уральский меридиан» писал о том, что в социальных сетях появились жалобы клиентов банка на действия неизвестных хакеров. По словам пострадавших, с их банковских карт в разное время снимали большие суммы денег. Некоторые жители посёлка лишились таким образом всей заработной платы.
Сотрудники «Сбербанка» в Ямало-Ненецком автономном округе прокомментировали произошедшее и просят всех пострадавших от действий мошенников обратиться в ближайшее отделение Сбербанка и позвонить по бесплатному номеру телефона горячей линии 8-800-555-55-50 или 900 с мобильного телефона. Банк возьмёт все случаи в работу.
«По всем обращениям клиентов в Сбербанке обязательно проводится служебное расследование. Сбербанк делает всё для сохранности средств и личных данных клиентов, отслеживает новые угрозы и совершенствует защиту. Но даже самые надёжные системы безопасности не избавляют от необходимости быть осторожными и соблюдать правила финансовой безопасности», — пояснила корреспонденту ИА «Уральский меридиан» Алевтина Норенберг, эксперт Управления маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк Западно-Сибирский банк.
Подробный комментарий по ситуации в посёлке Мужи опубликуем в понедельник. Следите за обновлениями.
Источник фотографии: imenno.ru
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