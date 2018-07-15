В Кировской области подвели итоги весенней призывной кампании — 2018

Военные комиссариаты Кировской области в рамках весенней призывной кампании 2018 года отправили к местам несения службы более 1600 человек. Об этом на итоговом заседании сказал заместитель председателя правительства региона — председатель призывной комиссии Андрей Плитко.

— Задача, поставленная Центральным военным округом, по отправке в войска и другие воинские формирования молодого пополнения в количестве 1628 человек выполнена Кировской областью полностью, — отметил А. Плитко. — 12 июля последние команды призывников убыли со сборного пункта для прохождения военной службы.