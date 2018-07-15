Вот какой рассеянный. Кто является прототипом известного стихотворения Маршака 

Прообразом героя знаменитого стихотворения «Вот какой рассеянный» Самуила Маршака был профессор Тимирязевской академии Иван Каблуков. Личность анекдотичная.
Современники Каблукова, который пришел работать в Петровскую сельхозакадемию (Тимирязевку) в 1899 году, вспоминали: он был замечательным человеком, но рассеянным просто феноменально. Столько анекдотов, сколько про Ивана Каблукова, не ходило ни про одного ученого. Например, говорили, что Иван Алексеевич иногда в документах менял местами свои имя и фамилию и вместо «Иван Каблуков» выводил «Каблук Иванов». Однажды профессор шел одной ногой по мостовой, а другой по тротуару и сокрушался: «Что-то захромал, знаете ли». А академик Ираклий Синягин описывал, что сам слышал, как Каблуков «вместо того, чтобы сказать „великие русские химики Менделеев и Меншуткин“, вдруг выпалил „великий русский химик Мендельшуткин“. Потешный ученый был рекордсменом по оговоркам и очень стеснялся этого, отчего путался еще больше.
— По количеству оговорок Иван Каблуков был лидером, — рассказывает доктор исторических наук Александр Оришев, в монографии которого „Тайны российской аграрной науки: тимирязевский прорыв“ описано много забавных случаев из жизни рассеянного химика. — Однажды, описывая крымское побережье, он произнес: „Там такая красота: кругом, куда ни посмотришь — только горе до моры“. В другой раз он объявил, что слышал симфонию Мендельховена. Говорил также, что „в Америке очень почитаемы великие писатели, как, например, Толстоевский“.
Вместо слов „химия и физика“ профессор Каблуков мог выдать „химика и физия“. А однажды вместо фразы: „колба лопнула, и кусочек стекла попал в глаз“, — он выпалил: „лопа колбнула, и кусочек глаза попал в стекло“. Ну вылитый Рассеянный с улицы Бассейной.
Помните, у Маршака?
»Глубокоуважаемый Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый Глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало
Мне надо выходить.
Нельзя ли у трамвала
Вокзай остановить?»
Есть и еще примеры:
«Вместо шапки на ходу
Он надел сковороду.
Вместо валенок перчатки
Натянул себе на пятки».
Прототип Рассеянного перчатки на ноги не натягивал, но похожие случаи с ним тоже случались. Так раз Иван Алексеевич вышел читать лекцию в одном халате. Без брюк.
— В воспоминаниях современников Каблукова есть история про галоши. Будто ученый снял их в трамвае, а через несколько минут спросил: «Чьи это?» Пассажиры промолчали. И тогда профессор вышвырнул галоши на улицу. Придя на лекцию, он недоумевал, куда могла деться его обувь.
А однажды Иван Алексеевич явился в аудиторию в ботинках разного цвета: на правой ноге — черный, на левой — красный. Когда кто-то из студентов указал профессору на оплошность, тот быстро переобулся: на правую ногу надел красный ботинок, на левую — черный.
Был еще и такой анекдотичный случай. Профессор, узнав, что один из его студентов лежит в больнице с менингитом, сказал аудитории: «Менингит — опасная болезнь. Человек умирает или после излечения навсегда остается дураком. Я, например, в молодые годы тоже болел этой болезнью».
— Иван Алексеевич догадывался, что Маршак срисовал своего Рассеянного с него, — уверяет Оришев. — В разговоре с братом Самуила Яковлевича, Ильей, он конечно, метил в меня!»
Сам Маршак настаивал, что образ Рассеянного — собирательный. Но в черновых набросках стихотворения поэт давал своему герою «обувную» фамилию: сначала Башмаков, потом Каблуков. Историки говорят, что Маршак не был знаком с профессором, но анекдоты о нем, безусловно, слышал. Сейчас неизвестно, какие из них действительно были связаны с именем Ивана Алексеевича, а какие взяты из пародий Льва Коблинского, который любил «пройтись» по персоне незадачливого ученого, но в воспоминаниях Самуила Яковлевича можно прочитать: «Когда я писал свою шутливую поэму, я отчасти имел в виду обаятельного и — неподражаемого в своей рассеянности — замечательного ученого и превосходного человека И. А. Каблукова».
КСТАТИ
Стихотворение «Вот какой рассеянный» называют самым популярным в творчестве Самуила Маршака. Написано оно было в 1930 году, с тех пор неоднократно переиздавалось. Маршак не был знаком с профессором Каблуковым, но слышал много анекдотов о нем.
СПРАВКА
Иван Каблуков (1857–1942). Родился в селе Пруссы Московской губернии в семье зубного врача. Почетный член АН СССР, создатель школы физико-химиков в России, положивший начало объединению химической и физической теории растворов. Герой Труда.