Ещё
Понедельник в Москве стал самым жарким днем июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

Понедельник в Москве стал самым жарким днем июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
В столице понедельник, 16 июля 2018 г., стал самым жарким днем с начала месяца. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
«Понедельник стал самым жарким днем с начала месяца, но не лета. Столбики термометров вчера поднялись до 30,3 градусов», — сказал собеседник агенства.
Он уточнил, что сегодня, 17 июля, по данными центра погоды, температура воздуха вряд ли поднимется выше этого показателя. «Мы прогнозируем в столице 28-30 градусов», — пояснил синоптик.
Ранее в центре погоды «Фобос» Агентству «Москва» заявили, что жара около 30 градусов продержится в столице только в понедельник, начиная со среды температура воздуха снизится до 23-26 градусов. Вероятность локальных дождей сохранится до конца недели.
Агентство «Москва»: последние новости
Продажи автомобилей Mazda в России выросли в январе-июне на 29% - до 14,3 тыс. единиц Пассажиропоток Шереметьево во время ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля вырос на 11% - до 4,7 млн человек Жилой дом на 162 квартиры построят в Пущино в IV квартале 2019 г.
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева109
Путина назвали «президентом Украины»219
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки333
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка71
Трампа обвинили в измене родине67
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение