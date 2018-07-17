Понедельник в Москве стал самым жарким днем июля

В столице понедельник, 16 июля 2018 г., стал самым жарким днем с начала месяца. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«Понедельник стал самым жарким днем с начала месяца, но не лета. Столбики термометров вчера поднялись до 30,3 градусов», — сказал собеседник агенства.

Он уточнил, что сегодня, 17 июля, по данными центра погоды, температура воздуха вряд ли поднимется выше этого показателя. «Мы прогнозируем в столице 28-30 градусов», — пояснил синоптик.