Глава МВД Италии намерен восстановить деловые отношения с Россией

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвинии намерен приложить все усилия, чтобы восстановить деловые отношения с Россией . Об этом он заявил в интервью телеканалу Rainews24​​​.

"Я горжусь тем, что являюсь первым министром нового итальянского правительства, который приехал с официальной миссией в Россию, и не на матч, а на завтрашние политические и экономические встречи", — отметил Сальвинии. По его словам, ему предстоят переговоры с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым , также запланированы встречи с представителями экономических кругов. «С нетерпением жду возможности возобновить ведение бизнеса с Россией, потому что санкции никогда ничего не решали», — заявил итальянский министр.

Сальвинии призвал открыть каналы для финансирования российского малого и среднего бизнеса. По его словам, это было бы хорошим сигналом для восстановления отношений.

Новое правительство Италии придерживается мнения о необходимости отмены антироссийских санкций. Это было одним из пунктов соглашения, заключенным «Движением 5 звезд» и «Лигой» перед формированием нового кабинета министров Италии. И об этом неоднократно говорил премьер Джузеппе Конте, который, по словам Сальвинии, намерен посетить Россию в октябре.