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Глава МВД Италии намерен восстановить деловые отношения с Россией
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Глава МВД Италии намерен восстановить деловые отношения с Россией 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвинии намерен приложить все усилия, чтобы восстановить деловые отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу Rainews24​​​.
"Я горжусь тем, что являюсь первым министром нового итальянского правительства, который приехал с официальной миссией в Россию, и не на матч, а на завтрашние политические и экономические встречи", — отметил Сальвинии. По его словам, ему предстоят переговоры с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, также запланированы встречи с представителями экономических кругов. «С нетерпением жду возможности возобновить ведение бизнеса с Россией, потому что санкции никогда ничего не решали», — заявил итальянский министр.
Сальвинии призвал открыть каналы для финансирования российского малого и среднего бизнеса. По его словам, это было бы хорошим сигналом для восстановления отношений.
Новое правительство Италии придерживается мнения о необходимости отмены антироссийских санкций. Это было одним из пунктов соглашения, заключенным «Движением 5 звезд» и «Лигой» перед формированием нового кабинета министров Италии. И об этом неоднократно говорил премьер Джузеппе Конте, который, по словам Сальвинии, намерен посетить Россию в октябре.
Хотя глава МВД Италии и заявил, что приехал в первую очередь на переговоры, он не упустил возможности оказаться на финальном матче Чемпионата мира по футболу. При этом болеть, как он сказал, будет за Хорватию, «как 99% итальянцев».
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