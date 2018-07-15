Женщина погибла в бассейне в Москве

В фитнес-клубе на западе Москвы умерла посетительница бассейна. Смерть женщины заметили не сразу, сообщает «МК» . 15 июля около 11.00 в бассейне фитнес-клуба на улице Толбухина 63-летней женщине предположительно стало плохо с сердцем прямо в воде. Она плавала по одной дорожке около 20 минут, затем перевернулась на спину и замерла.

Тренер вытащил ее из бассейна, когда она уже не дышала. Бригада врачей, прибывшая по вызову, констатировала смерть женщины. Предполагается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Ознакомившись с записями камер видеонаблюдения, полицейские установили, что женщина свободно плавала, на дно не погружалась.