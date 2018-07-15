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Женщина погибла в бассейне в Москве
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Женщина погибла в бассейне в Москве 

Рамблер 4 часа назад
В фитнес-клубе на западе Москвы умерла посетительница бассейна. Смерть женщины заметили не сразу, сообщает «МК». 15 июля около 11.00 в бассейне фитнес-клуба на улице Толбухина 63-летней женщине предположительно стало плохо с сердцем прямо в воде. Она плавала по одной дорожке около 20 минут, затем перевернулась на спину и замерла.
Тренер вытащил ее из бассейна, когда она уже не дышала. Бригада врачей, прибывшая по вызову, констатировала смерть женщины. Предполагается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Ознакомившись с записями камер видеонаблюдения, полицейские установили, что женщина свободно плавала, на дно не погружалась.
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