Вся правда о йоге

Люди со стороны склонны видеть в йоге все, что угодно — даже секту по промыванию мозгов. Но это не более чем ограниченное незнание. Йога, если вы того пожелаете, может оставаться лишь обычной спортивной тренировкой. А вот и еще несколько заблуждений о йоге, забыть которые стоит немедленно.

Дорого

Йога невероятно разнообразна. Вам совсем не обязательно снимать все наличные деньги и двигать в Индию , чтобы постигать основы основ у первого встречного брахмана. Хотите начать заниматься? Youtube в помощь. Кроме того, практически в каждом городе существуют бесплатные начальные курсы йоги — было бы желание.

Действительно, адептам йоги свойственна чрезмерное увлечение тренировками. На самом деле, перегнуть палку будет не лучшим решением. Ежедневные занятия по несколько часов в день скорее выбьют вас из колеи. Четыре раза в неделю — самое оно.

Серьезное дело

Многие верят, что йога слишком серьезна для смеха и легкого настроения. Напротив! Йога как раз и создана для того, чтобы вы могли чувствовать себя проще в любой ситуации. Рассказывать анекдоты во время медитации, конечно, не стоит, а вот адекватное общение между тренировками — почему бы и нет.

Йога для девушек

Ну конечно, йога-класс прекрасное место, чтобы познакомиться там с дамой. Однако, многие парни тоже занимаются йогой и прекрасно себя чувствуют. Просто не стоит ставить личные ограничения на обычный спорт и все будет в порядке.

Трансформация

Не хотите меняться? Не нужно. Йога не превратит вас в вегетарианца, а то и, чем черт не шутит, в праноеда. Никаких будд над левым плечом не появится, не бойтесь. Обновление? Да, этого сколько угодно. После йоги люди обычно чувствуют себя сильнее и энергичнее — вы же этого не боитесь.