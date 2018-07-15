Обрамление клумб в ландшафтном дизайне: создаем красоту своими руками

Одним из наиболее действенных способов достичь гармонии и единства в стилистике оформления вашего сада является создание одинаковых ограждений для клумб или грядок декоративного огорода. В этом случае вы можете смело размещать на своих клумбах самые разнообразные цветы и травы, не опасаясь за целостную композицию вашего ландшафта.

По своим функциям ограждения и обрамления клумб можно условно разделить на четыре типа:

* символические невысокие оградки, чисто визуальное выделяющие пространство клумбы на общем фоне газона или обозначающие границу садовой дорожки;

* относительно высокие заборчики, защищающие посадки от маленьких любопытных исследователей или чересчур активных домашних животных;

* прочные ограждения для предотвращения осыпания земли с клумб, приподнятых над общим уровнем участка;

* специальные бордюрные ленты, частично закапываемые в грунт и препятствующие распространению растений через корневую систему.

Наиболее распространенные материалы для обустройства декоративных садовых ограждений — камень, кирпич, дерево и пластик. Однако, творческий подход к обрамлению клумб на дачном участке может привести к использованию в этом деле совершенно нестандартных подручных материалов. Рассмотрим подробнее некоторые идеи создания ограждений для клумб своими руками.

Камень

Обрамление с помощью камня или булыжника является наиболее простым и при этом экономичным способом оформления клумб — конечно, в том случае, если для этой цели вы используете камни, найденные на вашем участке или прилегающей территории. Для большей прочности и долговечности конструкции рекомендуется прорыть вокруг клумбы небольшой ров, залить в него бетон и поместить камни, располагая их плотно друг к другу. Для обустройства более высокого каменного забора понадобится аккуратно скреплять булыжники между собой цементным раствором с добавлением строительного клея (специальный вид для наружных работ). Для облегчения задачи можно выбирать крупные плоские камни, укладывая их друг на друга — в этом случае цементная прослойка, скрепляющая камни друг с другом, будет практически не видна.

Для создания особого сказочного эффекта можно покрыть камни, уложенные в качестве ограждения клумбы, специальной краской, накапливающей солнечную энергию днем и излучающую мягкое свечение в темное время суток. Такое оформления наверняка приведет в восторг и малышей, и детей школьного возраста.

Кирпич

Обрамление клумб или декоративных грядок с помощью кирпича можно выполнять разными способами. Например, выкопав небольшое углубление, поместить туда кирпичи вертикально, но с наклоном по диагонали, уголком вверх. Для большей привлекательности лучше выбирать кирпичи определенного цвета (или двух-трех разных оттенков, чередующихся между собой), либо покрывать кирпичное ограждение краской, гармонирующей с общим цветовым решением вашего сада.

Кроме того, можно выложить невысокий заборчик из кирпичей, уложенных аналогично тому, как осуществляется кирпичная кладка при возведении здания. В узкую траншею, выкопанную по контуру клумбы, заливается бетон и затем укладываются кирпичи, с обязательным нанесением раствора в каждый вертикальный или горизонтальный шов. Кирпичи второго, третьего и следующих ярусов помещаются на нижний уровень так, чтобы вертикальный шов соединения двух соседних кирпичей соответствовал середине кирпича нижнего яруса. Важно не забывать о расшивке швов для облагораживания внешнего вида ограждения.

Древесина

Декоративные заборы из древесины могут иметь более или менее естественный вид. Простым и экологичным будет выбор в качестве материала для ограждения каких-либо живописных коряг, которые прекрасно дополнят оформление сада в пейзажном стиле. Из избежание быстрой порчи древесины жучками с поверхности коряг следует удалить кору.

Более рукотворными будут выглядеть плетеные заборчики из ивовых прутьев, либо невысокие пеньки или аккуратные чурбачки, вкопанные в землю вокруг клумбы.

Молодые ветви ивы для создания мини-плетня лучше заготавливать весной, тщательно рассчитав необходимое количество. С прутьев снимается кора, затем в землю на одинаковом небольшом расстоянии друг от друга вбиваются колышки, вокруг которых и выполняется плетение из свежесрезанных, гибких ивовых веток. Начинать плетение оптимально с тыльной стороны клумбы, проводя каждый прутик так, чтобы он огибал колышки то с одной, то с другой стороны. Закончив ряд, необходимо аккуратно простучать его молотком, чтобы прутья плотнее прилегали друг к другу.

Чурбачки перед вкапыванием в грунт необходимо очистить от коры, обработать антисептиком. Очень выигрышно будет смотреться бордюр из пеньков примерно равного диаметра и заметно отличающихся по высоте.

Из небольших тонких досок или остатков вагонки можно сконструировать для клумбы имитацию настоящего забора. Для долговечности древесину такого забора также следует обработать антисептическими средствами.

Пластик

Помимо готовых пластиковых ограждений, которые можно приобрести в любом гипермаркете товаров для сада и огорода, можно также создать обрамление клумбы, к примеру, с помощью пластиковых бутылок, заполненных цветным песком или гравием и вкопанных горлышком вниз. Декоративное ограждение можно выполнить практически из любых предметов, в достаточном количестве имеющихся на даче — например, из пластиковых ложек или остатков строительных и отделочных материалов. Однако, следует осознавать, что пластиковый хэнд-мэйд, скорее всего, прослужит вам один-два года, после чего с высокой вероятностью потеряет свой первоначальный вид и будет нуждаться в замене.

Стекло, керамика и старые компакт-диски

Если у вас накопилось много стеклянных бутылок, из них также можно сделать прекрасный бордюр вокруг клумбы, заполнив их декоративным песком и вкопав вертикально, либо под углом. Такой заборчик, по сравнению с пластиковым аналогом, будет сохранять свой привлекательный вид значительно дольше. К тому же, стеклянные бутылки можно разрисовать водостойкими красками или покрыть цветным лаком.

Аналогично можно использовать старую керамическую посуду или даже испорченные пластинки и компакт-диски — как целиком, так и разбив их на осколки и оформив контур клумбы как мозаику — разумеется, с помощью цементного раствора.

Одним словом, как и в любом творчестве, огромное множество вариантов материалов, из которых можно создать декоративные ограждения для клумб, ограничивается только вашей фантазией и наличием свободного времени и сил.