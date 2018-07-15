6 главных заслуг Михаила Кутузова перед Украиной

Михаил Илларионович , который по словам некоторых украинских политиков ничего не сделал для Украины , в свое время отдал за нее глаз.

Сражение у Шума

Это случилось в знаменитом сражении с турецкими войсками у деревни Шума, недалеко от Алушты . Благодаря гению полководца и храбрости русских солдат удалось оттеснить турков с территории Крыма и завершить кровопролитную русско-турецкую войну 1768-1774 годов, которая могла грозить дальнейшим продвижением турок на территории Малороссии (нынешней территории Украины) и уничтожением этнической и культурной идентичности местного населения. Сам Кутузов был тяжело ранен в ходе сражения: «Сей штаб-офицер получил рану пулею, которая, ударивши между глазу и виска, вышла на пролёт в том же месте на другой стороне лица». Ранение казалось смертельным, но волею случая Михаилу Илларионовичу удалось выжить.

Штурм Очакова

Нельзя не вспомнить и героический штурм Очакова, который также завершился успехом благодаря Кутузову, Суворову и Потемкину. В противном случае, принадлежала бы сейчас Николаевская область Турции . И снова Михаил Илларионович защитил территорию современной Украины не без ущерба для себя. Шальная пуля попала в висок и вышла у правого глаза, то есть практически там же, где и в первый раз. Оба ранения были тяжёлыми. Врачи писали о нём: «Если бы такой случай передала нам история, мы бы сочли её басней». А лечивший его врач оставил следующую запись: «Надобно думать, что провидение охраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелён от двух ран, из коих каждая смертельна».

Губернаторство в Киеве

После Аустерлица, в 1806 году Кутузов был назначен военным губернатором Киева. По воспоминаниям, «киевляне встретили нового начальника тепло, часть дороги несли его на руках. Дорогу же усыпали цветами». Заняв пост, Кутузов сразу же принялся бороться со взяточничеством. Сам он взяток не брал и не давал, чем снискал славу порядочного человека. Находясь в Киеве, Михаил Илларионович Кутузов, опираясь на поддержку военных, сумел снизить бытовую преступность. Полицейские наряды, усиленные военными, эффективно трудились во время знаменитых Контрактов, когда в город со всей страны и из-за границы съезжались не только дворяне, купцы и промышленники, но и воры, барышники, спекулянты, просто проходимцы. Кроме того, во время Контрактовой ярмарки Кутузов приказывал осуществлять и обязательное поочередное ночное дежурство на той или иной улице ее жителей, что способствовало значительному уменьшению случаев кражи привезенного на ярмарку товара. Контракты 1807 года прошли безупречно.

Штурм Измаила

«Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил » — эти слова были переданы генерал-аншефу Суворову, когда под его командованием русские войска осадили в 1790 году «крепость без слабых мест». Тем не менее, река не изменила своего русла, небо до сих «не придавило» землю, а Измаил уже давно не турецкая крепость, а часть Одесской области. Кстати, именно благодаря тому легендарному штурму, во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов. В этом сражении Кутузов был главной опорой Суворова, его правой рукой. О его героизме во время штурма говорит следующий интересный эпизод: когда колонну под его командованием начали теснить турки, он отправил офицера с просьбой о подкреплении. Генерал-аншеф велел ответить, что послано донесение о взятии Измаила и Кутузов назначен его комендантом. Естественно, в этот момент, ни о какой победе еще не могло быть и речи. Вдохновленный словами Александра Васильевича, Кутузов опрокинул турок и взял бастион. Уже после окончания битвы он задал вопрос командующему: «Почему Ваше сиятельство поздравили меня с назначением комендантом, когда успех был еще сомнителен?». «Суворов знает Кутузова, а Кутузов знает Суворова» — последовал ответ. «Если бы не был взят Измаил, мы оба умерли бы под его стенами».

Бухарестский мир Кутузову принадлежит огромная заслуга заключения Бухарестского соглашения 1812 года. Уполномоченный султана Галиб-эфенди, а также английские и французские дипломаты стремились всеми возможными способами затянуть переговоры, однако Кутузов добился завершения их за месяц до начала нашествия Наполеона на Россию . Благодаря этому договору была обеспечена безопасность юго-западных границ России, и Турция уже не могла принять участие в походе Наполеона против России. Соответственно, этой деятельностью Кутузов уберег малороссийские земли от Наполеоновских войск, а дунайская армия могла быть переброшена для усиления войск, прикрывавших западные границы России.

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